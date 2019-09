El drama diario de Alex Sandro por gastarse "300 o 400 euros en una noche"

Alex Sandro lleva varios años asentado en la élite del fútbol europeo. El lateral brasileño es una de las figuras de la Juventus desde que el verano de 2015 fichara por el equipo de Turín. El internacional con la Canarinha ha dado una entrevista al periodista de su país Raim Santos en la que ha hablado de su vida personal y sus duros inicios en el mundo del fútbol.

"Cuando entré en la cantera del Atlético Paranaense, con 15 años, ganaba 100 dólares al mes. El club me pagaba alojamiento, comida y educación, por lo que yo gastaba 50 y guardaba 50. Mi primer gran logro en el fútbol fue cuando me pasaron a pagar 300 dólares y los di a mis padres para los gastos de la casa. Me podía haber comprado algo, pero debía ayudar mi familia", confesó el lateral.

Han pasado muchos años desde entonces y Alex Sandro acumula 21 internacionalidades con la absoluta de Brasil y ha levantado 17 títulos, entre ellos cuatro ligas italianas. Cuenta cómo todos esos éxitos han afectado en su vida hasta el punto de sentirse en una posición privilegiada dentro de la sociedad que, a veces, hasta le incomoda.

Alex Sandro renueva con la Juventus

"Muchas veces salgo con mi familia y gasto 300 o 400 euros. Después, pienso en cuantos reales brasileños eso equivale y me siento culpable por haber gastado ese dinero en tan sólo una noche", concluyó.

