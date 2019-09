Sahin, Altintop y otros 100 deportistas a los que una funcionaria de Hacienda habría robado 6,2 millones

Escándalo en el deporte español después de una investigación que ha provocado que la Fiscalía pida once años de cárcel a Leonor Sánchez-Caballero. Esta alta funcionaria de la Agencia Tributaria -fue responsable de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios- es acusada de estafa, falsedad y aprovechamiento y uso de información privilegiada.

Esta funcionaria ha estafado 6.281.078,86 euros a varias decenas de jugadores de fútbol de Primera División y también de baloncesto en España. El delito lo llevó a cabo al apropiarse de las devoluciones que les correspondían a los deportistas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Sánchez-Caballero no actuó sola. La funcionaria contó con la ayuda de su pareja, así como con la de dos letrados. Según el Ministerio Público, tanto los abogados como la principal implicada en la trama de estafa se pusieron de "común acuerdo para enriquecerse".

La Fiscalía habla de 38 ejemplos concretos, pero eleva la cifra hasta 102 de posibles deportistas que han sido estafados en el lapso de poco más de un año que va entre febrero de 2015 y noviembre de 2016.

Todo se orquestó a través de dos sociedades: Asesores Deportivos Lapver, S.L., y Star Athletes Society, S.L.. Tanto la una como la otra "solicitaban a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas a las que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores y de las que no tenían conocimiento".

Para la obtención del dinero que debía ir a mano de los deportistas, los implicados suplantaron la identidad de estos ante la Hacienda Pública. Así, presentaron desde certificados de residencia a justificantes acreditativos de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución. Es decir, falsificaron desde documentos hasta las propias firmas de los jugadores.

Víctimas de la trama

Nuri Sahin, exfutbolista del Real Madrid, es el principal damnificado de este caso de estafa a gran escala en nuestro país. Al turco le sustrajeron un total de 1.212.158 de euros, mientras que al también exmadridista Hamit Altintop le robaron 552.272. En esta particular lista, el siguiente es el ex del Valencia Aly Cissokho, quien no percibió 415.000 euros que le correspondían.

Altintop, en un partido del Real Madrid EFE

A tres exjugadores del Atlético de Madrid (Eduardo Salvio, Elías Mendes y Sinama Pongolle) se les robó algo más de medio millón. Otros de los nombres que aparecen son los de Marius Stankevicius, ex del Sevilla, o el de Pierre Webó, quien militó en equipos como Leganés, Mallorca y Osasuna. A este último se le distrajeron 84.772, mientras que a Stankevicius más de un millón de euros. También hay futbolistas menos conocidos como Javier Hernán Malagueño, al que estafaron casi medio 'kilo' pese a que tan solo jugó cinco partidos en dos años.

En lo que respecta al mundo del baloncesto. Llegaron a falsificar documentos para sustraer unos 600.000 euros tanto a jugadores del primer equipo del Real Madrid como del Barcelona.