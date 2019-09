Alex Morgan, sobre la acusación de violación contra Cristiano: "El dinero lo esconde todo"

Cristiano Ronaldo ha estado en el punto de mira más allá de los temas deportivos. El portugués fue acusado de acosar sexualmente a una mujer, aunque posteriormente fue desimputado por este delito. Alex Morgan no ha mantenido al margen y ha querido dar su opinión acerca de este caso en una entrevista a Sports Illustrated.

La futbolista estadounidense se verá cara a cara con el delantero en la Gala FIFA de Milán. Ante este encuentro, la campeona del Mundial de Francia aseguró que no prevee acercarse a él de manera "diferente" a como lo haría con cualquier otra persona con la que se encuentre.

"Las mujeres, hoy, hablan, y es importante escucharlas. Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos pero cuando miras la historia de Ronaldo creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y creo que al final el dinero lo esconde todo", indicó.

Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus de Turín. Foto: Twitter (@Cristiano)

La mujer que acusó a Cristiano, posteriormente, retiró los cargos. Sobre este asunto, Morgan ha manifestado que el tuit que puso fue para hablar mínimamente sobre eso y cree que es "importante seguir apoyando a las mujeres que están en situación vulnerables donde además no cuentan con apoyo".

"No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho. Y voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso sobre cosas que son importantes", concluyó.

[Más información en: El misterioso mensaje de Alex Morgan: ¿a favor o en contra de Cristiano?]