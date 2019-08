El Salamanca tiene nuevo entrenador: el exárbitro que expulsó a Suárez por su mordisco a Chiellini

El Salamanca CF UDS, equipo que milita en el Grupo II de la Segunda División B española, tendrá nuevo inquilino en el banquillo. Se tratá del exárbitro que expulsó a Luis Suárez en el Mundial de 2014 por el mordisco a Chiellini y que dirigió también el 1-7 de Alemania a Brasil en dicho campeonato del mundo.

El propio Marco Rodríguez lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter: "Con la convicción de lo que se espera y lo que está por venir.

🇲🇽🛫🇪🇸 @SalamancaCFUDS #JugamosTodos 🏆".

Tras los problemas federativos que ha tenido el anterior entrenador del equipo, José Luis Trejo, cuya licencia de técnico no ha sido validada por la RFEF, le ha llegado la oportunidad a 'Chiquimarco'.

Con la convicción de lo que se espera y lo que está por venir.

◘◘◘ @SalamancaCFUDS #JugamosTodos ◘. pic.twitter.com/DYja9rYgK7 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) August 20, 2019

"Saqué el título, tomé un máster en España, saqué licencias UEFA y se abre ésta oportunidad. Llevo años trabajando para no cerrarme las puertas, incluso con los títulos UEFA aspiro a Champions, a que no haya ningún tipo de limitante administrativo que me impida llegar a esos escenarios. Alguna vez dije que yo sería entrenador de la selección mexicana. Voy a por todo", dijo antes de viajar a Salamanca.

El mexicano comenzó su carrera en el fútbol como árbitro en 1995 y se retiró hace cinco años, llegando a arbitrar tres Mundiales. Además, dirigió el partido del Mundial 2010 que acabó ganando España a Chile en fase de grupos por 2-1.

[Más información: Juankar y la situación preocupante del Málaga: "Nos afecta y nos desconcentra"]