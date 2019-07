La española Toña Is, candidata a mejor entrenadora del fútbol femenino

Toña Is, entrenadora de la selección española de fútbol femenino EFE

La española Toña Is, seleccionadora española sub17 femenina, figura entre las diez candidatas al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor entrenador/a de la temporada 2018-19 en el fútbol femenino, según ha anunciado el máximo organismo futbolístico mundial.

Toña Is, nacida en Oviedo en 1966, con la selección sub17 conquistó el último diciembre el mundial femenino de la categoría, además de ser semifinalista en el Europeo de la categoría celebrado en junio.

Junto a Toña Is, en el elenco facilitado por la FIFA que optará al The Best figuran otros nueve técnicos, entre ellos la estadounidense Jill Ellis, que recientemente llevó a la selección de su país al triunfo en el mundial absoluto, y cinco hombres: el sueco Peter Gerhardsson; los ingleses Paul Riley y Phil Neville, el japonés Joe Montemurro, y el francés Reynald Pedros, del Lyon, campeón de Europa.

Los diez nominados/as:

Toña Is (ESP), seleccionadora sub17 española.

Milena Bertolini (ITA), seleccionadora femenina italiana.

Jull Ellis (USA), seleccionadora estadounidense.

Peter Gerhardsson (SUE), seleccionador sueco.

Futoshi Ikeda (JAP), seleccionador sub-20 japonés.

Joe Montemurro (AUS), entrenadora del Arsenal.

Phil Neville (ING), seleccionador femenino de Inglaterra.

Reynald Pedros (FRA), entrenador del Lyon.

Paul Riley (ING), entrenador jefe de North Carolina Courage.

Sarina Wiegman (HOL), seleccionadora de Holanda.

