La RFEF se acuerda de las madres de los árbitros en su día más especial

El Día de la Madre siempre despierta un ambiente especial y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se ha querido quedar atrás. Aprovechando este 5 de mayo, la institución del fútbol español ha realizado un recopilatorio con las historias de las madres de algunos árbitros españoles, lo cual ha despertado un gran interés.

La primera protagonista es Loli Mallenco -madre de Undiano Mallenco- quien ha corroborado que "no entendía nada de deporte a diferencia de su padre" y que no quería inscribir a su hijo para que fuera árbitro. También ha manifestado que se pone "muy nerviosa con los partidos" y que no entiende muy bien "conceptos como el fuera de juego".

Por su parte, Josefina Martínez -madre de Elia María Martínez Martínez- dijo que su hijo "siempre se fijaba en el árbitro y quería serlo en el futuro", además de expresar cómo fue el recuerdo del primer día que se puso la camiseta de colegiado para ejercer su actual profesión por primera vez.

María Ángeles Fernández -madre de Xavier Estrada Fernández- ha asegurado que ve "todos los partidos" y ha resaltado también la presencia del VAR, por lo que antes de la inclusión de la tecnología recuerda que su hijo "siempre le preguntaba a su padre que si había pasado algo y que si había actuado bien".

Lola Lahoz -madre de Mateu Lahoz- ha hecho hincapié en la gran cantidad de comentarios ofensivos que recibía su hijo por todas partes cada vez que arbitraba un partido, lo cual siempre era muy comentado por toda la familia y dejaba claro que "sabía muy mal escuchar esos mensajes negativos".

Inmaculada Iglesias -madre de Eduardo Prieto Iglesias-, por su parte, ha dicho que la da "exactamente igual lo que le digan por detrás", y posteriormente, recordó cómo fue el primer sueldo de su hijo y que lo invirtió en hacerle un regalo a su hermano un juguete muy especial.

Finalmente, Dami Manzano, -madre de Jesús Gil Manzano- declaró que no entiende "mucho de fútbol" pero que la gusta mucho "verle cuando le enfocan de cerca en la televisión", al igual que a su hermana. También ha señalado que, cuando la ven por la calle, la preguntan por si es la madre del árbitro de fútbol, lo cual la llena de alegría y emoción.

