Enric Mas deja prácticamente sentenciada La Vuelta ante Roglic en el Collado del Alguacil donde reina Landa

Landa puso la guinda a la gran Vuelta del ciclismo español y Mas aumentó su ventaja con Roglic para acabar con todas las opciones del esloveno.

El Collado del Alguacil fue el escenario soñado para el ciclismo español, regalando a la afición una jornada de doble gloria que quedará grabada en la memoria de esta Vuelta a España. [Así hemos vivido la Etapa 20 de La Vuelta]

Mientras Mikel Landa desató la locura conquistando una etapa memorable, Enric Mas rubricó la sentencia virtual de la clasificación general con una exhibición absoluta de madurez y poderío.

Frente a un Primoz Roglic del que se esperaba el asalto final a la carrera, el líder balear se mostró tan inexpugnable que no solo disuadió cualquier intento del esloveno, sino que terminó pasando a la ofensiva para demostrar que su maillot rojo no admite ningún tipo de discusión. Sumó 34 segundos, dejándole a 2:14 en al general.

𝐄𝐋 𝐋𝐀𝐍𝐃𝐈𝐒𝐌𝐎 𝐄𝐒𝐓Á 𝐌Á𝐒 𝐕𝐈𝐕𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐍𝐔𝐍𝐂𝐀



🚵♂️ Mikel Landa corona el Collado del Alguacil y se convierte en el 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 reina de #LaVuelta



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La épica del día llevó la firma inconfundible de Landa, que hizo vibrar a todo el país con un ataque valiente y lejano a siete kilómetros de la línea de meta. Fiel a su estilo innegociable, el corredor alavés no miró atrás en las implacables rampas del puerto andaluz, destrozando la carrera para marcharse en solitario hacia la gloria.

Su pedaleo agónico y brillante le otorgó un triunfo colosal, coronándose en la cima tras una demostración de coraje que engrandece aún más el éxito nacional en las faldas de Sierra Nevada.

Por detrás del recital del vitoriano, la guerra psicológica por la general tuvo un desenlace marcado por la asombrosa autoridad de Enric Mas. Se aguardaba con el aliento contenido el habitual hachazo de Roglic, pero a las piernas del esloveno le faltaron los argumentos que le sobraban al líder.

🚵♂️ Ataca Gall, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜 y Roglic se queda



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La confirmación de esa superioridad llegó a tres kilómetros de la cima: cuando el austriaco Felix Gall lanzó un duro ataque, Mas no dudó en soldarse a su rueda para dejar atrás a Roglic y, por ende, La Vuelta sentenciada.

A falta únicamente del rápido trazado final en Granada, el balear acaricia el triunfo supremo tras superar el último examen de la alta montaña con un golpe sobre la mesa incuestionable.

Gloria española

La penúltima jornada arrancó con casi 5.000 metros de desnivel y un caos absoluto antes del Collado del Alguacil. Richard Carapaz y Sepp Kuss reventaron la carrera desde la primera ascensión al Purche, exigiendo al máximo a los favoritos muy lejos de la meta.

La etapa se convirtió en un auténtico manicomio táctico con una macrofuga que llegó a contar con 69 corredores. En ese río revuelto, Movistar jugó sus cartas con enorme maestría. El equipo filtró a Pablo Castrillo, Raúl García Pierna e Iván Romeo, peones vitales que sirvieron de puente para dar tranquilidad al líder, Enric Mas.

El asedio no cesó en el terreno intermedio. Kuss volvió a la carga apoyado por Wout van Aert, y Carapaz percutió de nuevo en el inédito puerto de El Duque impulsado por Rodrigo Contreras. Las fuerzas llegaron bajo mínimos a la subida final.

En las implacables rampas del Alguacil, la gloria fue para Mikel Landa. El alavés, más fresco dentro de la escapada y tirando de su estilo innegociable, asestó un golpe definitivo para marcharse en solitario. Cruzó la línea de meta entre lágrimas, acordándose de sus hijos y regalando un capítulo apoteósico al 'Landismo'.

¡MIKEL LANDA AL ATAQUE!



El español está dando una lección y se va solitario en el Alguacil.



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Por detrás, Enric Mas rubricó su triunfo virtual. Con un poderío aplastante, asfixió las intenciones de Primoz Roglic y remató su exhibición saliendo a rueda del duro demarraje de Felix Gall a tres kilómetros de meta. El esloveno apenas logró salvar su segundo puesto en el podio por 29 segundos frente al austriaco.

Ha sido un doblete histórico que recupera el trono para el ciclismo nacional doce años después de Contador. Tras dominar la montaña, Mas deja la carrera sentenciada a la espera del paseo triunfal de este domingo hacia la Alhambra de Granada.