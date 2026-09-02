Etapa 11 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La undécima etapa de La Vuelta a España conecta Cartagena y Lorca a lo largo de un trazado predominantemente llano. Los ciclistas se enfrentan a un recorrido idóneo para velocistas y escapadas, controlado de cerca por la escuadra del líder Enric Mas.

Esta jornada transcurre en la Región de Murcia con un recorrido total de 153,8 kilómetros. El pelotón parte desde el puerto de Cartagena a las 13:50 horas para afrontar una travesía que busca la meta situada en la Avenida Presidente Adolfo Suárez de Lorca, donde la llegada está prevista en torno a las 17:30 horas.

El perfil presenta un único obstáculo de relieve: el Alto de Aledo, un puerto de tercera categoría ubicado a unos 32 kilómetros de la conclusión. A pesar de esta ascensión, las previsiones apuntan a una resolución mediante esprint masivo o el éxito de una fuga bien organizada.

Los aficionados al ciclismo pueden seguir la retransmisión televisiva en directo en España a través de La 1, Teledeporte, RTVE Play y Eurosport. En la lucha por la clasificación general, Enric Mas mantiene el maillot rojo con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic.