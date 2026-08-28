Etapa 7 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Será un nuevo día duro para los corredores, con opciones para la fuga y una llegada en alto importante para los hombres de la clasificación general.

La carrera encadena su segunda jornada consecutiva por la provincia de Castellón antes de adentrarse en Teruel. El recorrido presenta cinco ascensiones puntuables y acumula alrededor de 3.600 metros de desnivel positivo, por lo que apenas habrá terreno para recuperar.

El pelotón comenzará la etapa en Vall d’Alba y se dirigirá hacia el interior de Castellón. Los primeros kilómetros pueden resultar determinantes para la formación de una escapada, ya que numerosos corredores verán en este recorrido una buena oportunidad para buscar el triunfo.

La primera dificultad montañosa será el Puerto El Remolcador, de segunda categoría, una ascensión de 12,4 kilómetros al 4,3% que se coronará en el kilómetro 52,2. Prácticamente sin descanso llegará el Alto de Zucaina, de tercera categoría, con 5,5 kilómetros al 5%.