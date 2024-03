130 ciclistas de una prueba amateur abandonan al conocer la presencia de controles antidopaje

En muchos deportes las pruebas amateur siguen levantando suspicacias por su dudosa limpieza en la pelea contra el dopaje. Al tratarse de carreras con menos recursos y que pasan más desapercibidas en el calendario, es extraño encontrarse con controles antidopaje y siempre hay un runrún entre muchos de sus participantes porque desconfían de otros deportistas.

Lo que sucedió hace unos días en una prueba de ciclismo que se disputó en la Comunidad Valenciana ha vuelto a disparar todas las alarmas. Sucedió en la Interclub Vinalopó, en la localidad de Villena, cuando una manada de corredores que se habían apuntado a este evento no terminaron la prueba al conocer la presencia de la CELAD para realizar algunos controles antidopaje aleatorios.

La cifra de retiros fue exagerada. De los 182 ciclistas que se apuntaron para lanzarse a la carretera en la salida, tan sólo 52 de ellos llegaron a meta. Esto quiere decir que un total de 130 participantes se quedaron sin completar la prueba y evitaron de esta manera la opción de ser sometidos a un control antidopaje.

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte se personó en la prueba y avisó de que al término de la carrera realizaría controles de manera aleatoria. Casualidad o no, la tasa de abandonos fue exagerada y más de dos tercios de los participantes alegaron diferentes motivos para no completar el recorrido. Caídas o pinchazos, los pretextos de todo tipo se dispararon.

Es habitual que en estas pruebas amateur se produzcan abandonos, pero no es normal que la tasa de ciclistas que no llegan a la meta sea tan elevada como en esta ocasión en la que se anunciaron controles antidopajes.

El enfado de algunos corredores

Aunque no hay pruebas de ello, desde hace tiempo algunos deportistas en distintos deportes se vienen quejando de la falta de control en este tipo de competiciones. Alegan que dentro del mundillo cada uno sabe las condiciones en las que compiten algunos rivales, y episodios como el de Villena disparan las especulaciones todavía más.

En este caso concreto, uno de los participantes de la Interclub Vinalopó publicó en sus redes sociales un mensaje claro: "Control anti-doping en Villena = pinchazos y retiradas. No es una fórmula matemática, es la pura realidad. A ver si se van tomando medidas que esto es un puto chiste. Por cierto, he pasado control. Tercero que paso. A ver si me dan los resultados y los publico".

Por otra parte, la organización de la carrera se postuló del lado del juego limpio y emitió un comunicado apoyando la lucha contra el dopaje. "El Torneo Interclubs Vinalopó se enorgullece de ser un evento que defiende el ciclismo limpio y justo. Estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y creemos que es esencial para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas", afirmó en el escrito.