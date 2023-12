Las bicicletas que salvan la educación de cientos de jóvenes en Senegal: "Aquí no hay fotos bonitas"

La Vuelta a España sorprendió en la pasada edición presentando el maillot solidario. ¿Qué es eso? Es lo que se preguntó la mayoría del público, pensando en que podría ser una clasificación más dentro de la carrera por la que los ciclistas podrían pelear durante las tres semanas de competición.

Pero no, se trataba de una iniciativa social. Ese maillot blanco con unas manos simulando un abrazo premiaba cada jornada al corredor más solidario, aquel que por sus cualidades o por su hacer durante la etapa del día anterior hubiera tenido un papel con más dosis de solidaridad. Pronto se convirtió en un referente y había cierta expectación por ver quién era designado el ciclista más solidario de cada día, así que la propuesta tuvo una gran aceptación.

Detrás de todo esto estaban Jorge Martínez, el ideólogo, y la ONG Bicicletas Sin Fronteras, una asociación que lucha por dotar de bicicletas a los jóvenes de Senegal para que puedan acudir al instituto y eviten trayectos kilométricos a pie. Y es que esta asociación sabe que un objeto tan simple como una bicicleta puede transformar el panorama educativo de un país como el africano, ayudando a evitar el absentismo y por tanto el abandono escolar.

La iniciativa tuvo una gran repercusión y aceptación entre el público. De hecho, grandes ciclistas como Geraint Thomas, Egan Bernal o Sepp Kuss llegaron a ganar este maillot solidario durante La Vuelta, dándole más lustre todavía a este proyecto.

"El objetivo del maillot solidario era visibilizar a Bicicletas sin Fronteras, que la organización fuera más reconocida, y que el pelotón y los aficionados conectaran con la labor que desarrollan. Yo creo que lo hemos conseguido", relata para EL ESPAÑOL Jorge Martínez. "La aceptación de los corredores y de los equipos ha sido tan grande que nos han felicitado, han mostrado abiertamente su orgullo a recibir un maillot como el nuestro".

2.500 bicicletas en Senegal

El propio Jorge Martínez pudo estar hace un par de semanas en Senegal viendo sobre el terreno la evolución de esta iniciativa solidaria, y allí está también Romà Boule, el fundador de Bicicletas Sin Fronteras. Desde allí hace repaso para EL ESPAÑOL de la situación actual de la iniciativa solidaria mientras recuerda la cruda realidad que se sigue viviendo en un país como el africano.

"Ahora estamos poniendo en marcha todas las bicicletas del año pasado, unas 2.000 bicis, más otras 350 o 400 que van a aumentar el número. Con la iniciativa del maillot solidario se consiguieron unas 20 bicicletas, pero sobre todo La Vuelta nos ha aportado otras cosas como el posicionamiento nuestro dentro del universo ciclista y mediático", confirma Romà Boule.

Las bicicletas que salvan la educación de cientos de jóvenes en Senegal Bicicletas Sin Fronteras

Esta misión de dotar de bicicletas a los jóvenes que cada día acuden al instituto desde distancias lejanas sigue siendo un pilar fundamental para que la educación en Senegal siga mejorando. De esta forma, chicos y chicas que en condiciones normales tendrían que recorrer hasta 12 kilómetros a pie para acudir a clase, pueden reducir considerablemente el tiempo y el gasto de energía al poder cubrir el trayecto en bicicleta.

"Este es el noveno año y cada vez trabajamos mejor. Ahora, nuestros objetivos van encaminados a la calidad del trabajo en vez de a los números, porque los primeros años buscábamos que hubiera un gran número de bicis. Trabajamos con nueve institutos y constatamos que cada vez trabajamos mejor", relata Boule.

Eso sí, la labor que hace Bicicletas Sin Fronteras tiene una importancia mayúscula: "Aquí no hay fotos bonitas o caras de felicidad. Trabajando con los institutos no controlamos todas estas cosas, pero está constatado que mejora el rendimiento escolar, las notas y el tanto por cierto de los alumnos que llegan a la Universidad, esa es la felicidad. Una bici no genera felicidad, genera calidad de vida", comenta el fundador de BSF.

En un sentido similar se manifiesta Jorge Martínez, que también lo ha visto todo desde el terreno: "Realmente mejora el rendimiento escolar, el nivel de vida y el estado de ánimo. Es increíble como un objeto puede tener un poder transformador tan potente en un país como Senegal".

"Me sorprendí de ver a cientos de chicos y chicas llegando por la mañana al instituto, fue una imagen muy potente. Es una labor muy importante y tiene todo el sentido del mundo el reto de convertir a Bicicletas Sin Fronteras en el equipo más grande", añade Jorge.

El futuro de la iniciativa

Esta propuesta del maillot solidario no se termina con su aparición en la pasada Vuelta a España. Ha tenido tanto calado que las conversaciones ya están iniciadas, y en algún caso incluso cerradas, para que esta misma iniciativa forme parte de otras pruebas ciclistas durante la temporada que viene.

Las bicicletas que salvan la educación de cientos de jóvenes en Senegal Bicicletas Sin Fronteras

Así, la Volta a Catalunya también contará con su propio maillot solidario durante la semana que dura la competición, aunque todavía faltan pequeños flecos por definir con el proveedor de la prenda. Además, también hay conversaciones abiertas con Unipublic para entrar en La Vuelta Femenina, algo que sería también un gran escaparate.

Bicicletas Sin Fronteras tiene su sede en Palmarin, al sudoeste de Senegal. Por aquellas zonas cercanas se distribuyen los nueve institutos con los que colabora Bicicletas Sin Fronteras, aunque el crecimiento es tan grande (y ha ayudado tanto el maillot solidario de La Vuelta a ello) que no se descarta la expansión a otras partes del país. Y no sólo eso, sino que extender los lazos a otras naciones también es algo que está en los planes. Esta ONG española sigue contribuyendo a cambiar para bien la educación de Senegal.

