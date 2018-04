El ciclista Michael Goolaerts sufre un paro cardíaco durante la París-Roubaix

Michael Goolaerts, ciclista del equipo Verándas Willems-Crelan ha sufrido un grave paro cardíaco durante la París-Roubaix. Ha caído en la segunda zona de adoquines de la popular y tradicional carrera, que se disputa durante este domingo en el norte de Francia.

El paro cardíaco se ha producido en el sector denominado Briaste, a las 13:45 horas. Cayó al suelo por el infarto y de inmediato fue atendido por los servicios sanitarios de emergencia destinados a salvaguardar la salud de los corredores durante la popular carrera. El ciclista habría sido trasladado al hospital, donde está siendo atendido y los médicos luchan por salvarle la vida.

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99