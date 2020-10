Los Louisville Raptors, la nueva franquicia de la NBA que 'nacería' por la pandemia

La temporada en la NBA acaba de terminar, pero en la liga trabajan a fondo para poder empezar en diciembre o enero el nuevo curso 2021. La crisis del coronavirus lo sigue complicando todo y una burbuja de tanto tiempo es algo inviable tras encerrar a los equipos durante tres meses en Orlando para acabar la pasada campaña. A priori el plan es jugar en los respectivos pabellones de cada equipo y eso supone un problema para los Toronto Raptors.

Los Raptors, equipo en el que juegan Marc Gasol y Serge Ibaka, son el único equipo de la NBA con sede en Canadá. El hecho de jugar en otro país podría suponer un problema ante el avance de la pandemia y la liga quieren adelantarse a lo que pueda pasar, como los problemas que pueden surgir por pasar constantemente la frontera con Estados Unidos. Si los vuelos internacionales se restringen los Raptors se verían en apuros y la NBA ya prepara una solución.

Otros equipos se van de Toronto

Los Toronto Raptors podrían dejar de ser los Toronto Raptors como tal el próximo año. El motivo es que la franquicia canadiense podría seguir los pasos de los Toronto Blue Jays de la NHL (liga de hockey sobre hielo) y el Toronto FC de la MLS (liga de fútbol) que está jugando como local en Buffalo -Nueva York, a 161 kilómetros de su casa- y en East Hasrtford -Connecticut, a 800 kilómetros al este-, respectivamente. Los Raptors podrían trasladar su sede a Estados Unidos durante la pandemia de la Covid-19.

Tatum y Lowry se saludan al final de la serie Twitter (@Celtics)

Y, según apunta Yahoo Sports, los Raptors ya tendrían elegida la ciudad a la que se trasladarían para la próxima temporada: Louisville, en el estado de Kentucky. Se trata de una localidad a 900 kilómetros al sur de Toronto y que lleva años intentado acceder al mercado NBA y ahora podría tener su franquicia, aunque de manera momentánea.

Los Raptors, que ya negocian con la liga para obtener el permiso para trasladarse a Louisville, recibirían a sus rivales en el KFC Yum! Center y no en su habitual ScotiaBank Arena de Toronto. Su nuevo pabellón tiene capacidad para 22.090 espectadores, aunque poco puede importar eso ahora si se sigue jugando sin público o con un aforo reducido, algo todavía sin decidir para la nueva temporada.

La nueva temporada

El otro tema que está sobre la mesa en la NBA es la fecha del comienzo de la nueva temporada. La liga estaría centrando sus esfuerzos para comenzar el día 18 de enero, día de Martin Luther King. No es la única fecha que se baraja y Yahoo Sports no descarta todavía el día de Navidad. Los más optimistas creen que el 25 de diciembre podría ser una buena fecha para empezar. El comisionado Adam Silver no deberá tardar en tomar una decisión final.

