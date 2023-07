Willy Hernangómez se queda sin contrato en la NBA: los Pelicans deciden no renovarle

Willy Hernangómez no tiene equipo para la próxima temporada en la NBA. Los New Orleans Pelicans han decidido no extender su contrato, puesto que contaban con una opción de equipo, y el pívot tendrá que buscar nuevo destino para la próxima temporada. Ahora, el español tendrá que decidir intentarlo de nuevo en otra franquicia o regresar a Europa.

Este jueves era el último día que tenían los New Orleans Pelicans para hacer efectiva su opción de equipo. Sin embargo, el equipo que dirige Willie Green ha decidido no seguir contando con los servicios del pívot debido a la gran competencia que hay en la franquicia. Por dicho motivo, los minutos de Willy Hernangómez habían escaseado, haciéndole ocupar un lugar residual en la rotación.

De esta manera, los New Orleans Pelicans ha optado por rechazar los 2,5 millones que cobraba el español. Un mismo destino que ha seguido otros jugadores de la franquicia como Herb Jones y Jaxson Hayes, aunque según avanzan desde Estados Unidos ellos podrían firmar otro contrato con la entidad una vez que se abra el mercado de agentes libres. Una decisión contraria a lo que han tomado con Naji Marshall, que si ha renovado con los Pelicans por otra temporada más.

[Willy Hernangómez, de ser el MVP del Eurobasket al ostracismo en los Pelicans]

El futuro de Willy Hernangómez es ahora una incógnita. Tras cumplir su séptima temporada en la NBA, a sus 29 años, el pívot español no ha conseguido consolidarse en ninguna franquicia y la incertidumbre le rodea en estos instantes. Aún así, todo hace indicar que buscará acomodo en otro equipo de la liga estadounidense, aprovechando que es agente libre.

Aún así, la opción de regresar a Europa para la próxima temporada toma fuerza. De hecho, en la última ventana de traspasos de la NBA ya pidió salir de los Pelicans y ahora tendrá la opción de decidir su futuro. Mientras tanto, Willy Hernangómez tendrá que decidir entre las diferentes ofertas que le lleguen y en las próximas semanas poner rumbo a un sitio o a otro.

Willy Hernangómez, en rueda de prensa. REUTERS

Relegado en la rotación

La enorme competencia en los New Orleans Pelicans ha provocado que Willy se haya quedado sin sitio. El jugador tenía las puertas cerradas de la titularidad con la presencia de Jonas Valanciunas, titular en el puesto de '5', y de Zion Williamson, que ocupaba el de ala pívot.

Además, la presencia de otros jugadores relevantes en los puestos interiores como Larry Nance y Jaxson Hayes ha provocado que apenas haya tenido un puñado de minutos por partido. Esta temporada ha acumulado unos promedios de 12 minutos con 6,9 puntos y 4,7 rebotes, números que no le han servido para continuar.

Tras pasar por las franquicias de New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans, Willy Hernangómez tendrá que tomar una decisión sobre su futuro. La duda se abre ahora sobre si encontrará acomodo en otra franquicia o regresará a Europa.

Sigue los temas que te interesan