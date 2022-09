España - Bulgaria, en directo | Partido del EuroBasket 2022 en vivo

¡Bienvenidos a este directo del primer partido de España en este Eurobasket 2022! La selección de Sergio Scariolo hace su primera aparición ante Bulgaria, un equipo que apunta a ser algo inferior que los nuestros, aunque es necesario conseguir una victoria para disipar las dudas que se han generado durante la fase de preparación del campeonato de Europa.

La mala imagen dejada ante combinados como Grecia o Lituania no ha ayudado a aumentar la confianza en un equipo que llega con una de sus peores convocatorias de los últimos años. Las bajas y el momento de transición que registra el baloncesto español no han ayudado a soñar con el título en el Eurobasket, aunque no se puede descartar a España en la lucha por las medallas.