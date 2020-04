Juan de Dios, árbitro de la ACB y policía: "A veces no hay que multar a la gente"

"Gracias". En los tiempos que corren es habitual escuchar esta palabra hacia los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los farmacéuticos, las personas que trabajan en los supermercados, los transportistas, etc.

Todo ello junto al gesto de salir a la ventana a aplaudir cada tarde la labor de los profesionales que luchan contra la pandemia, algo que se ha convertido en la gran expresión de gratitud colectiva de millones de españoles.

"Es increíble el trato que estamos recibiendo de miles y miles de españoles. Jamás había visto algo así. Nosotros nos sentimos aludidos con ese reconocimiento diario. Cuando pasamos a las 20:00 horas por la ciudad la gente nos aplaude, nos anima, lanza gritos en favor de la policía, reconociendo la labor que se hace en la calle... Es muy emocionante", cuenta en una entrevista a EL ESPAÑOL Juan de Dios Oyón, árbitro de la ACB y policía en Badalona.

Juande Oyón, durante un partido de la ACB

Juande Oyón lleva ya ocho temporadas en la ACB -empezó en 2012- y desde 1998 arbitrando, cuando tenía 18 años y aún jugaba con el equipo de su colegio. Todo ello compaginándolo con su labor de policía local.

¿Cómo te encuentras y cómo estás viviendo estos momentos?

Como la mayoría de los españoles. Al principio con mucha sorpresa y miedo, aunque se podía ir viendo lo que podía ocurrir. Respecto a mi trabajo como policía, trabajando mucho todos los días y en la calle con todo lo que conlleva de poder contagiarme ya que estamos en contacto con gente que no conocemos.

¿Has hecho muchas detenciones?

Alguna que otra. El otro día detuvimos a una persona que no llevaba mascarilla y fue una detención forzosa porque la persona no quiso ser detenida. Es fácil poder contagiarnos y luego uno llega a su casa y está la familia.

¿Ese es uno de vuestros grandes miedos, no?

Así es.

¿Echas de menos ser árbitro?

Mucho. El baloncesto es mi vida. Amo este deporte y echo de menos hasta las discusiones con los jugadores y los entrenadores. Tengo unos vecinos al lado con una canasta y estoy por saltar y arbitrarles (risas).

Juande Oyón

¿Cómo entró el deporte en tu vida?

Siempre me ha encantado. De pequeño fui jugador y luego árbitro. En la ACB llevo ocho temporadas, pero arbitrando desde muy pequeño. Al jugar a este deporte vi un curso para árbitros y ahí empezó todo. Me ha cambiado la vida el baloncesto.

Árbitro o policía, ¿dónde disfrutas más?

Las dos cosas me encantan y soy un afortunado. Ambas profesiones tienen muchas similitudes ya que hay que hacer que se cumplan unas normas y en ocasiones ser empático y usar el sentido común porque puede que haya jugadores a veces que estén revolucionados y no entienden nada, por lo que tienes que parar y entenderlos, al igual que a veces en la calle. Pero cuando una persona se pasa y te falta el respeto, hay que actuar.

¿Hay que tener a veces mano izquierda?

Así es. Yo soy así. En el caso del policía tenemos poder y hay que usar también el sentido común. Podría haber puesto muchas más denuncias y multas, pero a una persona de 85 años no lo voy hacer ya que no sale de mí. Me pongo en su lugar, intentó hablar con él, entenderle y transmitirle que ahora no puede estar en la calle y que se vaya para casa.

¿Como has visto la medida de este domingo de dejar salir a los niños?

Se han visto imágenes y vídeos malos. La responsabilidad es de los padres y hay que seguir como estábamos respetando todo. La gran mayoría lo hemos hecho bien y no podemos perder todo lo que hemos avanzado estas semanas. Este domingo, al ser el primer día que podían salir los niños mucha gente lo ha aprovechado. Yo vi gente hablando sin mascarillas, sin medidas de seguridad y me vine a casa un poco decaído y triste. A ver si la gente se da cuenta de que hay que seguir como siempre.

Juande Oyón, durante un partido

También, viendo lo ocurrido este domingo, una parte de la población me demostró que no está preparada para que se acabe el estado de alarma, pero lo que veamos esta semana determinará si realmente lo estamos o no. Saldremos de esta si somos responsables y creo que lo primero que habría que hacer son test para poder aislar a las personas infectadas. La gente necesitaba un desahogo, hubo fallos y hacerlo un domingo de primavera no fue muy acertado para que no se formasen aglomeraciones. Para nosotros es difícil poder controlar cosas así, por lo que nos podrían ayudar si hiciesen turnos de salidas por edades.

¿Volveremos a verte en una cancha para acabar la presente temporada?

Ojalá ya que significaría que todo va mejor. Lo más importante es la salud, pero si es posible poder volver a jugar, adelante.

¿Es triste que la gente os empiece a valorar más y que tenga que pasar algo como esto?

Así es. Y les pasará igual a los médicos y sanitarios. Los policías siempre estamos para ayudar. Hemos notado un cambio brutal ya que nos aplauden y nos apoyan más. Es tremendo el cariño que recibimos y nunca había notado algo igual. Sé que la mayoría de gente agradece nuestro trabajo, pero sé que hay sectores de la sociedad que no están de acuerdo con nosotros.

¿Hay gente que aprovecha para salir a la calle como sea?

Sí. Muchos aprovechan cualquier excusa para salir.

¿Nos ha pasado por encima a todos el coronavirus?

Sí. Y nos ha machacado a todos. Vamos mejorando y espero que salgamos pronto de esta.

