José Manuel Calderón supera a Gerard Piqué y destroza el ránking del dinero de La Resistencia

José Manuel Calderón es uno de los nombres ilustres de la generación 'ÑBA' de las últimas dos décadas. El ya exjugador fue el cuarto español que militó en la liga norteamericana tras Fernando Martín, Pau Gasol y Raül López. De hecho, fue el primero que logró un triunfo en unos playoffs (2007, ante los Nets). Tras su retirada, ha concedido una entrevista al programa de La Resistencia en Movistar+.

El que fuera un jugador icónico de los Toronto Raptors de 2005 a 2013 explicó al presentador y cómico David Broncano explicó uno de sus récords más icónicos en la NBA: "Fallé solo tres tiros libres en toda la temporada".

Calderón hace referencia a la temporada 2008/2009, en la que consiguió anotar 151 tiros libres y obtener un 98,1% de acierto, siendo este el mejor porcentaje que se ha firmado en temporada regular. "Hice 87 seguidos y acabé con 151. No me he vuelto a acercar, es difícil. Fue un récord histórico", señaló.

3 de 154 tiros libres. Un 98,1% de eficacia. Esto es una barbaridad, que se dice así como si nada y es una locura. #LaResistencia @JmCalderon pic.twitter.com/afCBaVD3xM — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 11, 2020

"Cuando llegaba a la línea de tiro libre, daba tres botes, respiraba, me concentraba y tiraba. Y normalmente entraban", explicaba el exjugador.

La pregunta del dinero

Al margen de sus logros deportivos, José Manuel fue protagonista durante el programa por cuestiones económicas. Y es que los 14 años que el extremeño pasó en la NBA generaron mucha expectación en torno a la famosa pregunta del dinero que siempre se plantea al final de la entrevista.

💰 @JmCalderon se mea en Resines, Piqué y en todos los invitados. Y con razón, bien merecido. #LaResistencia Tenemos nuevo récord. pic.twitter.com/gU3MZbXTNs — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 11, 2020

El jugador solo desveló que durante su etapa en la NBA ganó "una media de 7 millones de dólares". Algo que hizo que David Broncano hiciera cálculos, llegando a la conclusión de que Calderón tendría "por lo menos 300 millones de dólares". Una cuantía que habría percibido al militar en equipos como Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers.

