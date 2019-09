España no se deja sorprender por Polonia: pasa a semifinales y está a un paso de los JJOO

España se ha impuesto a Polonia y ya está en semifinales. El equipo de Scariolo realizó un partido excelente, sin fallos de concentración y ya espera rival entre Australia y República Checa. [Narración y estadísticas: España 90-78 Polonia].

Aunque sucediera a kilómetros de distancia, en el Shanghai Oriental Sport Center se oían los gritos de Argentina y los llantos de Serbia. Tras la machada de los argentinos, España no podía relajarse y así evitar una desagradable sorpresa contra Polonia.

Duelo de golpes

Comenzaba el partido con un duelo de golpes continuo. El equipo de Mike Taylor apostaba, como era de esperar, por el tiro exterior de Waczynski y Slaughter. Acertó el conjunto polaco con esta decisión, eso sí, España iba a responder de maravilla de la mano de Ricky Rubio.

Ricky Rubio contra Polonia. EFE

El base español dirigía al equipo de Scariolo de maravilla. Rapidez, solvencia y acierto, tanto en el tiro con el pase, eran las señas de identidad de un Ricky que llevaba a España a dominar en el marcador.

Juancho Hernangómez, en racha

Con esta igualdad y guion se llegó al segundo periodo. Fue en este momento cuando Juancho Hernangómez entró en calor. El alero de los Nuggets encadenaba 14 puntos seguidos sin fallo con tiros de todos los colores. Su paleta es inmensa y en este cuarto quedó clara muestra de ello. La Selección estaba desarrollando su mejor partido en ataque en lo que va de campeonato, como ejemplo los porcentajes de tiro: 53% en tiros de dos y 50% en triples.

¡14 PUNTOS en un cuarto y medio! ¡CAPITÁN JUANCHO HERNANGÓMEZ! #FIBAWC ◘ pic.twitter.com/Hiokb45g3Q — DAZN España (@DAZN_ES) September 10, 2019

España lograba poner una distancia de diez puntos a falta de unos cuatro minutos para el descanso, pero un tiempo muerto de Taylor iba a devolver la igualdad al choque.

Más ordenados en defensa y pacientes en ataque, los polacos lograban un parcial de 1-9 a su favor para no perder el hilo del choque. 46-41 se iba el partido al descanso con varios 'debe' para España pero el principal, y germen de todo, era mejorar la defensa.

Rudy amplía la distancia

Volvía el partido del descanso y pareció que Scariolo había marcado claros los objetivos para el tercer periodo. España mejoraba claramente en la defensa y eso germinaba en ataques mucho más confiados.

Es en estas situaciones en las que un nombre propio destaca. Rudy, como hacía Juancho unos minutos antes que él, pedía la vez para liderar al equipo en lo ofensivo. El torneo del alero del Real Madrid está siendo notable, con un trabajo en conjunto sensacional, y hoy se destapó desde el triple. Tres tiros anotados consecutivos desde el perímetro hacían que España cogiera más de diez puntos de ventaja, pero nuevamente Polonia iba a volver al partido.

Cuando parecía que el choque se rompía, un nuevo tiempo muerto de Taylor, cuya voz recordaba a la de un castrati austriaco, volvía a acercar a la selección polaca gracias al tino de Sokolowski.

Con una canasta de Oriola sobre la bocina que marcaba el final del tercer periodo, se llegaba al último cuarto de este partido 'chicle' que no se decidía por el ahínco polaco.

Ricky cierra el partido

67-58 eran las cifras que mostraba el luminoso antes del último cuarto. Entraban los cinco españoles encargados de una misión que estaba resultado imposible: romper el partido de una vez. No iba a ser fácil esta tarea y no se iba a cumplir en los primeros cinco minutos del cuarto definitivo. Pese al gran nivel ofensivo de Willy Hernangómez, 12 puntos en lo que iba de periodo, España no acertaba con la defensa y Polonia no se despegaba.

¡DELANTE DE SUS NARICES! ¡Triplaaazo de Ricky Rubio para poner el +13! #FIBAWC ◘ pic.twitter.com/Uwd1niY8jw — DAZN España (@DAZN_ES) September 10, 2019

Un triple de Slaughter y una penetración de Wackynski hacían saltar las alarmas. 79-72 lucía el marcador y entraban en pista Claver, Marc y Ricky. Y lo que tanto había costado tanto durante 35 minutos se logró por fin. Ricky Rubio se vestía de héroe, una vez más, y con dos triples y dos grandes defensas, trabajo de todo el equipo, sentenciaba por fin el partido. El base español, que se convertía en el descanso en el mayor asistente en la historia de las Copas del Mundo, celebraba este récord de infarto con un pase a semifinales más que merecido.

"¡Sí, sí, sí nos vamos a Pekín!", cantaba la grada española en el pabellón de Shanghái. Esta pedazo de Selección lo ha vuelto a hacer. Lo que parecía casi un imposible para algunos ha vuelto a lograrse. España está de nuevo en las semifinales de un Mundial. El viernes a las 10:00, contra Australia o República Checa, se peleará por un puesto en una final que se antoja histórica.

España 90-78 Polonia

España: Rubio (19), Rudy (16), Juancho Hernangómez (14), Claver (6), Marc Gasol (10) - quinteto inicial – Colom (0), Llull (4), Ribas (1), Beirán (0), Rabaseda (0), Oriola (2), Willy Hernangómez (18).

Polonia: A.J. Slaughter (19), Ponitka (9), Waczynski (15), Cel (3), Hrycaniuk (8) - quinteto inicial - Balcerowski (0), Gruszecki (0), Sokolowski (11), Olejniczak (0), Koszarek (3), Laczynski (0), Kulig (10).

Parciales: 22-18 | 24-23 | 21-17 |23-20

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial de China disputado en Shanghai (China) en el Shanghai Oriental Sport Center.