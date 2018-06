Las gemelas Sánchez Aleyato ya están en las semis del torneo de Valladolid

Las campeonas del mundo, las hermanas Sánchez Aleyato, no dejaron lugar a las sorpresas y se llevaron su partido de cuartos de final. Se enfrentarán a Salazar y Moreno en la primera de las semifinales del torneo World Padel Tour de Valladolid. La otra semifinal se la disputarán entre Saínz - Triay y Marta Ortega - Ariana Sánchez.

Salazar y Mareno cierran la puerta a las sorpresas

El debut del cuadro femenino en la monumental pista central de La Plaza Mayor, llegaba con el estreno de los cuartos de final de este Valladolid Open. En pista, la pareja número 3 del ranking mundial, Marta Marrero y Alejandra Salazar frente a la gran sorpresa de estos cuartos de final, la lusa Ana Catarina Nogueira y una debutante en cuartos, la argentina Delfina Brea. Salieron sin complejos la jugadoras de Nito Brea, que sin embargo no pudieron evitar que Marrero y Salazar lograsen el break en el tercer juego del duelo. La derecha de Salazar ya había dado buena muestra del peligro que puede generar en sus rivales. Con Marrero cerca de la red, sin hacer uso de su poderosa pegada, Brea y Nogueira mostraban muchos problemas para contener el ritmo de las favoritas en el partido. En el quinto juego, llegaría una nueva rotura para la pareja española que se colocaba con renta de 4-1 rumbo al primer set. La madrileña y la canaria no dieron opciones a la recuperación de la jugadora argentina y la lusa para cerrar el primer set en 6-2 cumplidos los 46 minutos.

Las jugadoras dirigidas por Juan Alday trasladaban esa inercia positiva con un break en el juego inaugural de la segunda manga. Sin embargo Brea y Nogueira fueron capaces de devolver el golpe en el segundo para equilibrar el set. A la pareja argentino lusa le costó encontrar continuidad, y merced de nuevo al equilibrio de Marrero y la definición de Salazar como llegaría un nuevo break en el tercero (2-1). Tras el intercambio de quiebres, Marrero y Salazar volvían a asentarse para dar un golpe casi definitivo al partido. Un control férreo de la red y la volea las con 4-1 y dos roturas de ventaja con pie y medio en semifinales. Al resto en el séptimo juego, las número 3 del mundo completan su presencia entre las cuatro mejores duplas en Valladolid con un claro 6-1 en una hora y 20 minutos de partido.

Las gemelas vuelven a llevarse un reñido clásico

La pista central del Club Raqueta daba cabida a la primera de las dos batallas por entrar en las semifinales del cuadro femenino. Un partido de altos vuelos, con las número uno del mundo Majo y Mapi Sánchez Alayeto frente a Carolina Navarro y Cecilia Reiter. Serían las número uno del mundo las primeras en lograr el break en el tercer juego para ponerse 2-1. Sin embargo al contrario que había sucedido en los anteriores duelos de estas dos parejas, las gemelas no conseguían mantener la distancia sufriendo un break de Reiter y Navarro en el cuarto (2-2). La igualdad llegaría hasta el noveno juego, donde Carol y Ceci aprovechaban los problemas de las Alayeto para encontrar acomodo en pista para quebrar y posteriormente anotarse la primera manga con un 6-4. El ritmo y el control del partido habían sido hasta ese momento de la pareja hispano argentina.

Para el segundo set, llegaba la reacción de las número uno del ranking, anotándose 4 de los cinco primeros juegos de la segunda manga (4-1). Con menos errores no forzados y con más atrevimiento en sus tiros, la potencia de las gemelas estaba poniendo en problemas a Reiter y Navarro. Con un 6-2, las jugadoras que dirige Jorge Martínez llevaban el choque al tercer set. Una tercera manga que comenzaba con un intercambio de breaks y con la sensación de que ninguna de las dos parejas lograba hacerse con el control. Otro break en el tercero para Majo y Mapi les concedía de nuevo una renta que esta vez sí lograrían mantener para trasladar la presión a las jugadoras que entrena Vanesa Zamora. Las zaragozanas lograrían conservar esa renta de forma efectiva para terminar anotándose al resto el partido con un 6-3 tras más de dos horas y media de épica batalla. El pase, suponía el cuarto triunfo de las líderes ante Navarro y Reiter en lo que va de temporada.

Sáinz y Triay, un huracán de pádel

Primera presencia en la pista central para la pareja número 2 del ranking World Padel Tour, a escena, Gemma Triay y Lucía Sainz frente a una de las sorpresas en esta ronda de cuartos de final, Carla Mesa y Lucía Martínez.En su tercer torneo tras el reencuentro como dupla, se medían a una de las mejores parejas del mundo. Las favoritas, Sainz y Triay no tardaron en presentar su tarjeta de presentación con un break en el juego inaugural sobre el servicio de Lucía Martínez. Con las rápidas condiciones de la central de este Valladolid Open, la pareja de Pablo Aymá daban rienda suelta a su extenso y letal repertorio de golpes para dominar el marcador ante las jugadoras que entrena Severino Iezzi. Sainz y Triay volvían a dar un mazazo a sus rivales con otro break en el séptimo que las ubicaba con un 5-2 al borde de apuntarse el primer set. Con Triay muy activa y valiente en la volea, la contundencia de Sainz hacía el resto para que la menorquina y la barcelonesa cerrasen el primer episodio con un 6-2 en menos de media hora de juego. En la segunda manga, Mesa y Martínez no lograron encontrar la receta para frenar el ímpetu arrollador de la pareja con más títulos en lo que va de campaña. De nuevo un break en el juego inaugural del segundo para ponerse al frente. Un golpe que volvía a frenar en seco el conato de recuperación de la tinerfeña Mesa y la granadina Martínez. Decididas a resolver su presencia por la vía rápida, nuevo break en el tercero para Sainz y Triay. Pese a la adversidad Martínez y Mesa no bajaros brazos, logrando recuperar una de las dos roturas en el cuarto juego, merced a la calidad de Carla Mesa y a la entrega de Lucía Martínez (3-1). Aunque duró poco esa esperanza de volver al choque, pues un contra break de Gemma y Lucía las ubicaba con un 4-1 de renta a favor. El cierre al duelo, llegaría al resto para la favoritas con un 6-1 tras menos de una hora de juego.

Marta Ortega y Ariana Sánchez recuperan la sonrisa

La competición de este Valladolid Open se despedía del Club Raqueta con un choque entre dos parejas que están protagonizando una espectacular lucha por ser la dupla número 4, Patricia Llaguno y Elisabet Amatriaín frente a Marta Ortega y Ariana Sánchez.Las alternativas a ambos lados de la red marcaban el arranque del duelo, con un break ara cada pareja después de 4 juegos disputados. Las cuatro jugadoras trataban de imponer su ritmo de bola, pero serían Sánchez y Ortega las primeras en volver a quebrar en el séptimo para colocarse con un 4-3 a favor. La capacidad de sobreponerse a este tipo de contratiempos, llevó a Patty y Eli a discutir el saque de sus rivales en varios juegos, pero Sánchez y Ortega lograrían defender su renta para cerrar el primer set por 6-4. La resistencia de Llaguno y Amatriaín se veía doblegada de forma arrolladora por Martita y Ari que lograban anotarse los cuatro primeros juegos del segundo set, controlando a la perfección las virtudes de las jugadoras que entrena Neki Berwig, con una desventaja de 2 breaks que a la postre sería definitiva. Las ganadoras más jóvenes de un Open en la historia del circuito regresaban a las semifinales con un 6-2 después de casi una hora y 30 minutos de enfrentamiento.