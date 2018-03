Muere el utillero del Inter Movistar tras desplomarse en pleno partido

El encuentro que disputaban este sábado Naturpellet Segovia-Inter Movistar en la Primera División de fútbol sala quedó teñido por la muerte repentina de Cecilio Rodríguez, utillero de los segundos. En el minuto 15 de partido, cuando apenas quedaban cinco minutos para el descanso y un 2-3 para los visitantes en el marcador, la tragedia se apoderó del Pabellón Municipal Pedro Delgado.

Así ha sido el momento en el que el utillero del Inter Movistar se desplomó en pleno partido

Fue entonces cuando Rodríguez cayó fulminado al suelo. Inmediatamente, tanto el fisioterapeuta del Inter, José Prieto, como su presidente, José Manuel Saorín, intentaron reanimar al utillero en la pista del recinto. Otros asistentes y directivos, a la par que los jugadores, acudieron lo antes posible al lugar de los hechos.

La cara de miedo de los protagonistas del encuentro y de los jugadores era palpable. Ocho minutos más tarde del desmayo, las asistencias médicas llegaron al pabellón y continuaron con las tareas de reanimación. La suspensión del partido no tardó en ser anunciada por megafonía. Finalmente, no se pudo hacer nada por la vida de Cecilio, que murió tras un cuarto de hora de agonía en el que se trabajó sin éxito por salvarle. No se conocen con exactitud las causas del fallecimiento, aunque todo parece indicar que se ha tratado de un infarto.