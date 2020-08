¿Te gustaría terminar el verano yendo a alguno de los mejores parques acuáticos de España? A lo largo de la Península Ibérica son muchos los espacios naturales que encontramos para refrescarnos durante el verano, más allá de las playas. Por ejemplo, hay numerosos ríos en los que es posible bañarse así como lagos y pantanos. Y además, no olvidemos que existen sitios específicamente preparados para disfrutar de sus piscinas y sus toboganes. Por eso, a continuación te contamos cuáles son los 4 mejores parques acuáticos de España.

1. Siam Park (Tenerife)

En primer lugar, nos encontramos con Siam Park, un parque acuático situado en Tenerife (Islas Canarias). Concretamente, se encuentra situado en la Costa Adeje, al sur de la isla de Tenerife. Es muy importante tener en cuenta a este parque acuático a la hora de barajar nuestras opciones en tanto que es considerado como el mejor parque acuático de mundo.

Se trata de todo un espacio llamativo, en primer lugar, porque su nombre se debe al antiguo reino Siam, momento histórico muy importante para conocer la realidad de Tailandia. En consecuencia, en 2008 cuando se inauguró fue la propia princesa de este país que lo hizo.

La decoración del parque nos recuerda a este antiguo reino y su extensión es de nada más y nada menos que de 185.000 m2, configurándose como el parque acuático más extenso Europa.

Y en lo que respecta a las atracciones, estas se dividen en tres grupos: adrenalina, relax y familiar. Para los más atrevidos, os contamos cuáles son aquellas atracciones dentro del grupo de "adrenalina" que no os podéis perder:la atracción Singha (una montaña rusa acuática con curvas de alta velocidad y 14 cambios de dirección), la Tower of Power (un tobogán de 28 metros de altura donde se alcanzan hasta 80 km/h) y Kinnaree (mezcla el riesgo con una exuberante vegetación).

En lo que respecta a las atracciones "familiares", las más importantes son las siguientes: Naga Racer (para hacer realizar carreras en familia), Sawasdee (para los más pequeños), The Lost City (una piscina para bebés) The Wave Palace (produce la mayor ola artificial del mundo) y The Giant (tanto para niños como para adultos).

Finalmente, en la zona relax tenemos 6 propuestas en las que disfrutar de la tranquilidad del agua y su refresco, pero sin ningún tipo de riesgo. En cualquier caso, la entrada general de adultos es de 37€ y la de niños de 25€.

2. Aquópolis en Villanueva de la Cañada (Madrid)

En segundo lugar, no podemos perdernos el Aquópolis de Villanueva de la Cañada, en la Comunidad de Madrid para así salir de la rutina del Parque Warner Beach, teniendo en cuenta que el primero tiene precios mucho más asequibles que el segundo.

Este parque acuático se sitúa en Villanueva de la Cañada, a 38,4 kilómetros de la ciudad de Madrid. Y de la misma forma que el anterior, dispone de atracciones para todos los públicos. Por un lado, tenemos las más "atrevidas" como son Waikiki, Turbolance, Splash o Kamikaze. Por otro lado, tenemos otras "menos exigentes" como Pistas Blandas o Zigzag.

Y además, también existe una zona de relax para tomar el sol, concretamente lo que se llama la playa Malibú Beach con 2.000m2 de fina arena. No solo esto, sino que es posible ir con los más pequeños puesto que estos disponen de la Zona Infantil y Mini Park. El precio de la entrada para los adultos es de 26,95€ y el de niños de 21,5€.

3. Aqualandia (Benidorm, Alicante)

En Benidorm (Alicante) también nos encontramos con otro atractivo parque acuático al que acudir durante nuestras vacaciones de verano. Aqualandia es siempre una de las primeras opciones de las familias a la hora de hacer planes por la costa blanca. Este parque acuático cuenta con quince grandes atracciones que también se adaptan a todos los públicos. De entre todas estas atracciones destacan: el tobogán más alto de Europa y el tobogán cápsula más alto del mundo.

Por un lado, Verti-GO es un conjunto de dos toboganes de 28 y 33 m de altura donde se superan los 100 km/h en salto que equivale a 13 pisos. Y por otro lado, Big Bang se compone cuatro toboganes para aportar gran velocidad y sensaciones fuertes. El resto de las atracciones podría decirse que son "moderadas" tanto para adultos como para niños. En este caso el precio general de la entrada es de 26€.

4. Water World Lloret (Gerona)

Finalmente, no puede faltar el Water World Lloret de Gerona se encuentra situado en Lloret del Mar, de ahí su nombre. De la misma manera que con el Siam Park, las 21 atracciones de las que dispone el parque se dividen en tres categorías, que en este caso son: Atrevidas, Familia e Infantiles.

En lo que tiene que ver con las "atrevidas" tenemos las siguientes: Water Mountain (una montaña rusa de 250 m con subidas y bajadas y giros en la oscuridad), Kamikaces (77 metros en descenso picado), Storm (dos enormes embudos tras 80 m de tobogán) y Speed Furious (una gran caída libre en el interior de una cápsula).

Las atracciones "familiares" son: Piscina de Olas, Lago Relax, Rafting River, Water Gigante y Speed Slides, entre otras. Y para los más pequeños tenemos las zonas Kiddie Island, Lago Infantil y Kids Water World. La entrada general de adultos es de 33€ y la de niños de 19€.

