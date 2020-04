La mejor serie que ha hecho Netflix (aunque no tuviera el éxito de otras)

Fotograma de Master of none.

Netflix tiene un catálogo inabarcable donde cabe de todo: las series más prestigiosas, los fenómenos de masas, productos adolescentes... Algunas se convierten en éxitos mundiales y otras no. Por eso, en este confinamiento es bueno recuperar esas joyas de la plataforma que se quedaron en tierra de nadie, que tuvieron repercusión en los premios o entre la crítica pero que no llegaron a tanta gente.

Es el caso de Master of none, la joya creada por Aziz Ansari y Alan Yang y que, de momento, sólo cuenta con dos temporadas. Para mí es la mejor serie de Netflix, a la altura de The Crown y en otro registro radicalmente diferente. Una ficción sobre la crisis de los 30 en un joven de ascendencia india que trata los problemas de toda una generación desde un punto de vista moderno, incisivo, divertido y original.

Su primera temporada ya fue estupenda, con una ruptura dolorosa contada como nunca, pero su segunda tanda de episodios es mágica, con un homenaje al neorrealismo italiano y a Ladrón de bicicletas que emociona y uno de esos episodios que quedan en el recuerdo: ese 'Thanksgiving' en el que se cuenta cómo viven las familias chinas, negras e indias el día de Acción de Gracias en su nuevo país. No os la perdáis.

La recomendación del día: Master of none Carmen Suárez