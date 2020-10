El grupo Spanish Brass y Raquel García Tomás, Premios Nacionales de Música 2020

Noticias relacionadas Elia Barceló, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020

La formación Spanish Brass, en la modalidad de interpretación, y Raquel García Tomás, en la de composición, han sido galardonados este miércoles con los Premios Nacionales de Música 2020, que concede anualmente el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y que están dotados con 30.000 euros cada uno.

En el primer caso, el jurado ha distinguido en su fallo la "dilatada trayectoria consolidada en más de 30 años de profesión" de este quinteto de metal, "uno de los más versátiles y relevantes del panorama nacional e internacional", mientras que en el segundo se ha destacado el "carácter interdisciplinar, innovador y arriesgado de un lenguaje compositivo singular y propio", que con su "calidad experimental ha sabido conectar con el público".

Spanish Brass, fundada en 1989 en el marco de la Joven Orquesta Nacional de España, está integrada por Carlos Benetó Grau (trompeta), Juanjo Serna Salvador (trompeta), Manuel Pérez Ortega (trompa), Indalecio Bonet Manrique (trombón) y Sergio Finca Quirós (tuba).

Los integrantes del grupo Spanish Brass. Jaime Nicolau Escrivaì

Su actividad musical dentro y fuera de España, con giras que les han llevado a países como Estados Unidos, Francia y Corea del Sur, se complementa con su faceta formativa y divulgativa para jóvenes instrumentistas y con la organización de dos festivales internacionales dedicados a los instrumentos de metal: el Festival Spanish Brass Alzira y el Brassurround, donde se reúnen cada año destacadas figuras de todo el mundo.

Con 26 discos publicados, entre las obras que han estrenado se encuentran piezas de Salvador Brotons, César Cano, José Manuel López, Víctor Vallés y Javier Martínez Campos, entre otros. Además, acumulan entre sus distinciones otros galardones como el Primer Premio del 6º Concurso Internacional para Quintetos de Metales "Ville de Narbonne" (Francia) en 1996 o, más recientemente, el Premio Espai Ter de Torroella de Montgrí (Girona) en 2019.

Por su parte, Raquel García Tomás (Barcelona, 1984) es una compositora especializada en creación interdisciplinar, doctorada en el Royal College of Music de Londres. Dentro de sus proyectos más destacados se encuentran creaciones conjuntas con el English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors, la Royal Academy of Arts y el Dresdener Musikfestspiele.

En 2017 fue galardonada con el Premio El Ojo Crítico de RNE en la categoría de Música Clásica y entre sus obras, estrenadas en las más importantes salas nacionales e internacionales, destacan piezas como DIDO Reloaded, producida por Òpera de Butxaca i Nova Creació, o más recientemente el exitoso estreno en la temporada 2018/2019 del Teatro Real su ópera Je suis narcissist", con librero de H. Tornero y dirección escénica de M. Pazos.

Actualmente se encuentra nominada a los International Opera Awards 2020 en la categoría de World Premiere.

El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha contado como vicepresidente con el subdirector general de Música y Danza, Antonio Garde.

Como vocales han ejercido: la soprano Raquel Andueza; Anna Caballé, escritora, crítica literaria, profesora universitaria y presidenta de la asociación Clásicas y modernas; Montserrat Faura, directora del Festival de música de Torroella de Montgrí; el musicólogo Javier Marín López; Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza de Sevilla; Félix Palomero, director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España, y Asier Polo, quien fuera el anterior Premio Nacional de Música de Interpretación.