Mikel Erentxun da la cara por Borja Sémper: cede una de sus canciones al PP de San Sebastián

Tras las elecciones generales se avecinan nuevos vientos de campaña electoral. Esta vez el foco está en las elecciones municipales del País Vasco. Borja Sémper, candidato del Partido Popular, es uno de los políticos que más partido está sacando a sus redes sociales en relación al 26 de mayo, día en el que los donostiarras acudirán a las urnas para votar por un nuevo alcalde.

Sémper ha publicado un vídeo en su red social de Twitter, donde ilustra las reformas que quiere llevar a cabo en el barrio de Amara. El soterramiento de vías de tren, parques modernizados y la regeneración del río Urumea son varias de las propuestas del político de Irún para uno de los barrios más grandes de la capital de Gipuzkoa. La canción que acompaña al vídeo es, como no podía ser de otra forma, Amara. El cantautor español Mikel Erentxun ha cedido su canción al PP para que el propio Borja haya podido utilizarla en su vídeo —no solo ha utilizado su canción, sino que la ha versiondo con su propia voz—. "Gracias Mikel Erentxun por la canción y la generosidad", ha agradecido el político.

Hoy presentamos las ideas para el barrio de Amara, y las resumimos en este vídeo, porque se pueden contar cosas serias divirtiéndonos. (Gracias Mikel Erentxun por la canción y la generosidad).#Donostia #SanSebastian #Amara pic.twitter.com/wJFGkxRbAX — Borja Sémper (@bsemper) 8 de mayo de 2019

"Me gustaría que hubiera menos sectarismo, que la política, en su caso, sirviera para entendernos y buscar puntos de encuentro, no para cavar trincheras o levantar muros", ha escrito Sémper refiriéndose a una pregunta que le han hecho a Erentxun sobre la posible posible alcaldía de su amigo. "Me gustaría que Borja Sémper fuera el nuevo alcalde de San Sebastián", ha sido la respuesta del cantante. Además, ha añadido que él no cree en los partidos políticos, "y menos en el PP", pero sí cree "en las personas".

El político guipuzcoano no solo se ha centrado en el barrio de Amara para su campaña electoral. Gracias a las subvenciones de la UE, del Gobierno de España y del Gobierno Vasco pretende peatonalizar el Paseo de la Concha. Asimismo, su campaña cuenta con numerosas iniciativas culturales. Mediante una 'app' quiere dotar a los jóvenes de San Sebastián que cumplen 18 años con 100€ para que estos puedan emplearlos en librerías locales, salas de conciertos, galerías de arte, teatros, cines etc.

La misión de Sémper es clara. Después de la debacle del PP en el País Vasco, donde no ha conseguido ningún escaño, el candidato a la alcaldía de San Sebastián quiere dejar patente la idea de que sus propuestas son diferentes. Y es por ello por lo que Borja Sémper pone por delante a la persona antes que al partido político.