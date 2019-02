Las revelaciones más íntimas de Rosalía: operaciones estéticas, amor y series favoritas

Rosalía ha abierto la veda de las preguntas en sus redes sociales y la avalancha ha sido mundial: la artista ha recibido más de mil seiscientas cuestiones en pocas horas. “¿Qué instrumentos te gustaría aprender a tocar o perfeccionar de cara a nuevos proyectos?”, ha lanzado un usuario.

“Me encantaría aprender percusión. Lo tengo como asignatura pendiente”, ha contestado ella. Ha habido interrogantes inocentes, del tipo “¿has desayunado ya?”, pero otros algo más perversos: “¿Tus labios son naturales?”. “Nunca me he hecho nada”, ha respondido Rosalía, acompañando sus palabras de un icono sonrojado.

Más datos que el público desconocía: su canción favorita en catalán, al menos de pequeña, era Boig per tu; de Hegel piensa que “Schopenhauer le tiraba beef”; deja siempre los bordes de las pizzas sin comer y está pasando San Valentín sola “pero con alguien en mente”. Con este último comentario ha generado mucha expectación.

Además, le encanta Lana del Rey, acaba de terminar de ver la serie The end of de fucking world; su sueño sería colaborar con Kanye West; de artistas portugueses, se queda con Carminho; y su propio tema favorito es De aquí no sales. Eso sí: no puede elegir entre Paquera y Beyoncé, pero su producto favorito del Mercadona es el hummus.