"Atentado contra el patrimonio" en Palencia: el relieve que "parece de dibujos animados"

Parece que el patrimonio cultural español está condenado a coleccionar restauraciones de lo más virales y polémicas. Lo que Cecilia Giménez inició en el año 2012 con el Ecce Homo de Borja se ha repetido esta vez en la ciudad de Palencia.

En el número 9 de la calle Mayor de la ciudad palentina, en una de las continuas obras y reformas del actual sede de Unicaja, se ha sustituido una de las cabezas que conformaba el relieve del edificio por un rostro deforme que rompe por completo con el estilo presentado en el resto de la fachada.

Ha sido el pintor Antonio Capel quien ha denunciado el hecho en su cuenta de Facebook y ha calificado la obra como una "picia". "Esta cabeza se cayó de uno de los edificios emblemáticos de Palencia. Palencia cuna de artistas. Pues alguien ha hecho esta obra maestra, el nuevo 'Cristo' de Borja", ha publicado el artista.

En cuestión de hora, el nuevo rostro que se aprecia en la transitada calle de Palencia se ha viralizado en redes sociales, recordando una vez más a la histórica Cecilia Giménez y su Ecce Homo. Por su parte, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España ha mostrado su rechazo públicamente ante este tipo de intervención y motiva a los medios de comunicación a que no se hable de restauración. "Esto no es una restauración. Es una intervención no profesional".

Asimismo, añaden que esta actuación realizada por personal no cualificado se trata de un "atentado contra el patrimonio" e instan al gobierno a regular las restauraciones para que no caigan en manos de inexpertos.

Esta regulación evitaría lo que en España ya parece una tendencia. El edificio número 9 de la calle Mayor se construyó en 1919 bajo la dirección del arquitecto Jacobo Romero. Más de un siglo más tarde, su fachada contiene una extraña cara que a ojos de su descubridor parece un "personaje de dibujos animados".