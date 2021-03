‘Las niñas’ triunfa en unos Goya emocionantes que por fin se acuerdan de Mario Casas

Este 8 de marzo no habrá manifestaciones. La pandemia (y la delegación del Gobierno) ha cambiado lo que ya era una costumbre: salir a la calle a luchar por el feminismo, a gritar que ni una menos y que queda mucho por hacer. Pero que no haya manifestaciones no quiere decir que no haya que seguir peleando y seguir dando pasos para revertir todo. La mejor manera para calentar el 8M, para celebrar a la mujer y acabar con el machismo ha venido de mano de los Premios Goya, que en su 35 edición, la más rara y extraña por culpa del coronavirus, se ha rendido a Las niñas, una ópera prima dirigida por una mujer y que habla de todas las chicas que se educaron en los años noventa en España.

Las niñas no sólo se llevo el Goya Mejor película, sino que también logró el del mejor guion, el de mejor dirección novel y el de mejor fotografía para Daniela Cajías, una victoria histórica al ser la primera mujer que lo logra en esta categoría. Un triunfo para una de las películas del año -también una de las mejores-, que tuvo el valor de estrenarse en plena pandemia tras pasar por Berlín y ganar en un Málaga que tuvo que retrasar su edición en verano. En el año en el que las grandes producciones huyeron ha triunfado una apuesta valiente. Un filme sobre la educación (sexual y afectiva) de las niñas que pasan a la adolescencia en un año 92 que vendía modernidad pero que perpetuaba patrones machistas.

Apunten el nombre de Pilar Palomero, que ya prepara su segunda película, La maternal. Ella es la cuarta carta para el póker de mujeres, el que ha ganado en los últimos cuatro años el premio a la Mejor dirección novel. Todo empezó con Carla Simón, siguió con Arantxa Echevarría, se perfiló con Belén Funes y ahora alcanza la cima con Palomero. El mejor cine lo están haciendo ellas. Las medidas tomadas funcionan, y cada vez es más difícil que los detractores puedan decir algo. Ahora falta que les den segundas y terceras posibilidades para que no se queden en promesas.

La prueba de que todavía queda mucho por hacer es que la alegría no pudo ser completa. Todo indicaba que el doblete se materializaría y que Icíar Bollaín ganaría como Mejor directora, el que hubiera sido su segundo premio. Pero la Academia prefirió que fuera Salvador Calvo, por Adú, quien se llevara el de Mejor dirección. La película de Telecinco Cinema, la más taquillera de este extraño curso, consiguió otros tres premios técnicos.

Parece que las mujeres triunfan con sus óperas prias, pero siguen teniendo complicado la victoria con sus siguientes obras. Sólo Isabel Coixet tiene más de un premio en la categoría de dirección. A pesar de esa derrota, La boda de rosa, un cuento vitalista, luminoso y, cómo debe ser, feminista, le dio a Rozalén un Goya a la Mejor canción original, y la cantante aprovechó para dedicárselo a todas las Rosas y para pedir que, aunque no se pueda salir a manifestarse, este 8M lo hagamos en los balcones o donde podamos, porque queda mucho por hacer. Un alegato en pleno prime time y via zoom para dejar claro que hay que seguir luchando. También por La boda de Rosa ganó Nathalie Poza el premio a la Mejor actriz de reparto.

Y si hay que hablar de mujeres reales, que rompen todos los esterotipos y los clichés del cine, hay que acordarse de Bide, el personaje al que da vida Patricia López Arnáiz en Ane. Un torbellino en una película pequeña que desde su paso por San Sebastián convenció a la crítica y que ha hecho que esa eterna secundaria -ahí están La peste o Mientras dure la guerra- se lleve un Goya incuestionable. Es, además, un empujón al cine en euskera, que tantas alegrías nos está dando en los últimos años. Ane fue la tapada de la noche, ya que también se llevó el premio al mejor guion adaptado y el de actriz revelación para Jone Laspiur, que venció a las favoritas: Paula Usero y Milena Smit.

Otra mujer trajo uno de los momentos más hermosos de la gala. Fue Ángela Molina, Goya de Honor y que fue recibida con un número de danza con abanicos espectacular y con todos los asistentes en una imagen para el recuerdo. Fue uno más de los muchos aciertos de la ceremonia. Pocos confiaban en esta gala. La experiencia de los Globos de Oro presagiaba lo peor, pero el resultado fue opuesto, con una de las mejores galas que se recuerdan en bastante tiempo. Sobria, sí, pero realmente bonita. Casi todas las decisiones funcionaron -algunas no, como ese homenaje a Berlanga de Carlos Latre- y el ritmo de entrega fue muy ágil. Un triunfo para Antonio Banderas, que desapareció como maestro de ceremonias para dar paso al resto.

El otro titular de la noche lo trajo Mario Casas, que por fin consiguió un Goya que parecía que nunca llegaría. Es uno de los actores más taquilleros, más trabajadores y que más se esfuerza. Lo da todo en cada papel, y sin embargo nunca había sido nominado. Este año ha sido el motor de una industria en la que ha estrenado tres películas. Ha sido por No matarás, el thriller de David Victori, por la que por fin ha conseguido un premio por el que se ha mostrado muy emocionado y ha dedicado al público.

Uno de los discursos más cañeros de la noche vino de la mano de Alberto San Juan, que al recoger el premio al Mejor actor de reparto por Sentimental se ha dirigido al PSOE para advertirle, "con mucha humildad", de que los derechos humanos no pueden ser "bienes de mercado con los que se especule" y "tener un hogar es un derecho humano muy básico". El intérprete ha criticado así la posición del partido de Pedro Sánchez referente a la futura ley de vivienda o su negativa a frenar los desahucios.

En los apartados técnicos triunfó Akelarre, que con cinco Goyas fue la más premiada de la noche, aunque falló en los importantes. Por su parte, Fernando Trueba continúa haciendo historia en nuestro cine. Su victoria con El olvido que seremos le convierte en el único director que ha ganado película, película documental, película de animación y, en esta ocasión, película iberoamericana.

El año del descubrimiento, la mejor película del año, se conformó con hacer doblete en las dos categorías en las que estaba nominada, Mejor montaje y Mejor documental. Buen botín para una historia de no ficción, un género que todavía no ha roto la barrera de entrar en las nominaciones de los premios importantes.

Todo en la mejor gala posible en el peor año posible. Un año que esperemos que sea de transición. Transición para que el cine vuelva a las salas y los espectadores vuelvan a las salas. Pero, transición también para que ese 41% de mujeres nominadas no sea una excepción, sino la tónica a partir de ahora.

Todos los ganadores

Mejor película

Adú

Ane

La boda de Rosa

Las niñas

Sentimental

Mejor dirección

Salvador Calvo, por Adú.

Juanma Bajo Ulloa, por Baby.

Iciar Bollaín, por La boda de Rosa.

Isabel Coixet, por Nieva en Benidorm.

Mejor actriz protagonista

Amaia Aberasturi, por Akelarre

Patricia López Arnaiz, por Ane

Kiti Mánver, por El inconveniente

Candela Peña, por La boda de Rosa

Mejor actor protagonista

Mario Casas, por No matarás

Javier Cámara, por Sentimental

Ernesto Alterio, por Un mundo normal

David Verdaguer, por Uno para todos

Mejor actriz de reparto

Juana Acosta, por El inconveniente

Verónica Echegui, por Explota, explota

Nathalie Poza, por La boda de Rosa

Natalia de Molina, por Las niñas

Mejor actor de reparto

Álvaro Cervantes, por Adú

Sergi López, por La boda de Rosa

Juan Diego Botto, por Los europeos

Alberto San Juan, por Sentimental

Mejor actriz revelación

Jone Laspiur, por Ane

Paula Usero, por La boda de Rosa

Milena Smith, por No matarás

Griselda Siciliani, por Sentimental

Mejor actor revelación

Adam Nourou, por Adú

Chema del Barco, por El plan

Janick, por Historias lamentables

Fernando Valdivielso, por No matarás

Mejor dirección novel

David Pérez Sañudo, por Ane

Bernabé Rico, por El inconveniente

Pilar Palomero, por Las niñas

Nuria Giménez Lorang, por My Mexican Bretzel

Mejor guion original

Adú

Historias lamentables

La boda de Rosa

Las niñas

Mejor guion adaptado

Ane

Los europeos

Orígenes secretos

Sentimental

Mejor montaje

Adú

Black Beach

El año del descubrimiento

Las niñas

Mejor dirección de fotografía

Adú

Akelarre

Black Beach

Las niñas

Mejor sonido

Adú

Akelarre

Black Beach

El plan

Mejor dirección artística

Adú

Akelarre

Black Beach

Las niñas

Mejor música original

Adú

Akelarre

Baby

El verano que vivimos

Mejor canción original

Adú

El verano que vivimos

La boda de Rosa

Las niñas

Mejor diseño de vestuario

Akelarre

Explota, explota

Las niñas

Los europeos

Mejor maquillaje y peluquería

Adú

Akelarre

Explota, explota

Orígenes secretos

Mejores efectos especiales

Orígenes secretos

Akelarre

Black Beach

Historias lamentables

Mejor dirección de producción

Adú

Akelarre

Black Beach

Nieva en Benidorm

Mejor película documental

Anatomía de un dandy

Cartas mojadas

El año del descubrimiento

My Mexican Bretzel

Mejor película de animación

La gallina Turuleca

Mejor película iberoamericana

El agente topo

El olvido que seremos

La llorona

Yo no estoy aquí

Mejor película europea

Corpus Christi

El oficial y el espía

El padre

Falling

Mejor cortometraje de ficción

16 de decembro

A la cara

Beef

Gastos incluidos

Lo efímero

Mejor cortometraje documental

Biografía del cadáver de una mujer

Paraíso en llamas

Paraíso

Solo son peces

Mejor cortometraje de animación

Blue & Malone

Casos imposibles

Homeless Home

Metamorfosis

Vuela