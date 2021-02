Las tres mujeres que pueden hacer historia en los Globos de Oro.

Los Globos de Oro han hecho historia con sus nominaciones. Por primera vez en sus 78 ediciones hay tres mujeres nominadas en la categoría de Mejor dirección. Mayoría. De cinco puestos, tres son para realizadores. Un paso adelante que todo el mundo espera que no se quede en simple postureo de un año raro, marcado por la pandemia, sino que pueda marcar un cambio de tendencia y que la Asociación de Prensa Extranjera empiece a fijarse más en los trabajos dirigidos por mujeres.

La historia de los Globos de Oro ha sido, como la de cualquier premio cinematográfico, eminentemente machista. En toda la historia sólo ha ganado el premio a la Mejor dirección una mujer, Barbra Streisand por Yentl, en 1984. Ni siquiera Kathryn Bigelow lo consiguió por En tierra hostil en 2010, película por la que logró el Oscar en esa categoría. Ellas dos han sido candidatas en dos ocasiones cada una. La primera repitió por El príncipe de las mareas en 1992, y la segunda por La noche más oscura en 2013.

Hasta este año las mujeres que habían optado al galardón ascendía a cinco. A Bigelow y Streisand se sumaban Jane Campion por El piano en 1994, Sofia Coppola por Lost in translation en 2004, y Ava Duvernay por Selma en 2015. Este año esa cifra llega a ocho, ya que hay que sumar a la lista a Chloe Zhao, por Nomadland; Regina King, por One night in Miami; y Emerald Fennell por Promising young woman. Tres mujeres para hacer historia, veamos quiénes son y sus posibilidades.

Chloé Zhao

Chloé Zhao junto a Frances McDormand.

Chloé Zhao está destinada a ser una de las figuras más importantes del Hollywood actual. Despuntó hace un par de años con The rider, una obra intimista sobre un vaquero solitario al que un accidente impedía seguir dedicándose al rodeo. Ahora continúa esa senda con Nomadland, la adaptación del libro de Jessica Bruder sobre la comunidad nómada de USA, expulsada de la sociedad por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Fue Frances McDormand, productora y protagonista del filme, la que pensó en ella tras ver su anterior obra. Acertó.

Su trabajo es el favorito de la crítica. Ha arrasado en todos los premios de las asociaciones de críticos y se llevó el León de Oro de Venecia. Parece la favorita, pero en los últimos años los Globos de Oro se han caracterizado por ir a su rollo. El año pasado, sin ir más lejos, dejaron escapar el fenómeno Parásitos en beneficio de 1917.

Emerald Fennell

Emerald Fennel en el rodaje de 'Promising Young Woman'.

La gran sorpresa de la carrera a los premios se llama Promising young woman. Se presentó el pasado Sundance, hace más de un año, y entonces pocos le prestaron atención. Poco a poco fue construyendo su momento y ahora es la película de la que todo el mundo habla. Un thriller de venganza que navega en el filo de la navaja gracias a su humor negro. Una película perfecta para la época del Me Too y que los Globos de Oro han aupado con cuatro nominaciones. Película, dirección, guion original y actriz para una Carey Mulligan que merece el triunfo.

Pero, ¿quién es Emerald Fennell? Al ver su rostro muchos se darán cuenta de que ella es la Camilla Parker de The Crown. Fennell también es actriz y ha sido la responsable de dar vida a un personaje tan complicado en la gran serie de Netflix. Debuta como directora de largometrajes, pero ya había demostrado su brío como responsable de varios episodios de una serie que también juega a dar la vuelta a los géneros: Killing Eve.

Regina King

Regina King

Regina King no tiene nada que demostrar como actriz. Ya tiene en su poder un Oscar, un Globo de Oro y cuatro premios Emmy. Su salto a la dirección no ha podido ser más exitoso. Adapta una obra de teatro que fabula sobre qué ocurrió la noche en la que se juntaron en el mismo hotel Malcom X, Sam Cooke, Muhammad y Jim Brown. Una película actual que habla sobre el compromiso político y la importancia de que el arte se involucre.

King es la que menos opciones tiene para levantar el Globo de Oro a la Mejor dirección, ya que es la única directora que no tiene su película nominada en la categoría de Mejor drama, lo que la coloca en inferioridad de opciones frente a las otras dos mujeres, pero también frente a Aaron Sorkin y David Fincher, pesos pesados que quieren lograr el premio por El juicio de los 7 de Chicago y Mank, ambos para Netflix.