¿Nazis ocultos en Denia? Así es ‘El sustituto’, la nueva película de Ricardo Gómez y Vicky Luengo

Imaginen que están de vacaciones en la Costa Blanca. En el típico chiringuito playero comiendo una paella. Manteles de papel, sillas de plástico, y las clásicas fotos de los famosos que en algún momento de gloria del pueblo pasaron por allí. Entre las imágenes humoristas, cantantes… y nazis. Unos alemanes con el uniforme tomando una paella en pleno verano. Posando, como si nada hubiera pasado. Como si en aquel pueblo se hubiera vivido una vida paralela en la que el nazismo no hubiera sido juzgado.

Suena a distopía. A ciencia ficción. ¿Cómo es posible que un nazi paseara con orgullo por España sin que nadie se lo reprochara? Pues esta historia no sólo es real, sino que le ocurrió al director Óscar Aibar, que la contará a ritmo de thriller en El sustituto. Vuelve a la dirección de cine ocho años después de El bosc, y tras muchas temporadas al frente de Cuéntame. “Hace doce años, en un restaurante playero, vi las típicas fotos de famosos, y al lado de gente como Arévalo, había una de un grupo de nazis tomando una paella. Les pregunté y me dijeron que era de los años 60, y que era un grupo de nazis de Denia que iban allí a comer”, cuenta el director a EL ESPAÑOL.

Comenzó así un proceso de investigación de diez años en el que descubrió que en la Costa Blanca había habido una comunidad de nazis, “primero amparados por el franquismo, que pagaba así la ayuda recibida por Hitler en la guerra, y luego en la Transición”. Así nace este thriller que acaba de terminar su rodaje y que se estrenará en 2021. Una película que lleva años gestándose, levantando una financiación costosa y que tiene como protagonista a Ricardo Gómez, con el que Aibar había coincidido en Cuéntame, y que tiene aquí su primer protagonista en cine tras curtirse en teatro en fenómenos como Mamón o Rojo.

Óscar Aibar y Ricardo Gómez en el rodaje. Laia Lluch

Interpreta a Andrés Expósito, “un inspector que se traslada a Denia por motivos personales y porque hay una vacante en la comisaría, y va tirando de un hilo de un caso archivado, de un asesinato, y va encontrando cosas extrañas”, cuenta el actor sobre este “thriller policíaco, que tiene un esquema claro con algo que lo hace diferente”. Esa originalidad radica, primero, en la importancia de su contexto histórico, un año 82 “con los mundiales, Felipe González y el año del cambio” en el que “se encuentra una población donde se convive y se ha normalizado la presencia de unos antiguos dirigentes nazis que viven en el pueblo a cuerpo de rey”.

Ricardo Gómez promete que se ha empapado de la parte histórica, y cuenta que “no hay nada inventado de la parte histórica, la documentación de Óscar ha sido brutal”, algo que casi hace “que el género cambie al terror”. “Hasta que no hablé con él no conocía esta parte de nuestra historia, y es importante conocerla, porque esto ha pasado hace no tanto en nuestro país”. Su director sólo tiene palabras de elogio para él, y cree que su magia radica en que “si mirada es la mirada perfecta para narrar una historia, tiene unos ojos increíbles y una mirada que, como narrador, no tiene precio y que he visto en poquísimos actores españoles”.

Ricardo Gómez y Vicky Luengo en El sustituto.

Por si fuera poco, le acompaña en el reparto Vicky Luengo, la mujer de moda en el audiovisual español gracias a su maravillosa interpretación en Antidisturbios, la serie española aclamada por la crítica. Luengo da vida a Eva Vidal, una doctora del hospital de Denia y “una mujer muy avanzada para su época, independiente y que ama su trabajo”. “Ella conocerá al personaje de Ricardo al inicio, y sin quererlo se va a ver involucrada en la investigación policial y, sin querer también, en su vida personal”, apunta la actriz que reconoce que está “muy feliz”, aunque rechaza etiquetas como la de ‘actriz del momento’.

Vive todavía el tsunami provocado por la ficción de Rodrigo Sorogoyen, y por eso, este rodaje “ha sido perfecto, porque he ido y venido y al hacer eso he ido intercalando las dos cosas”. “Ha sido bonito, porque son dos ambientes diferentes y he podido vivir cada cosa en su momento, y estar el fin de semana del estreno en casa, tranquila, y ese fin de semana fue muy bonito, pero también muy abrumador. Yo no había vivido nada parecido y estoy extremadamente feliz, pero un poco sobrepasada”, confiesa.

A la dupla Luengo-Gómez se une un reparto de esos que dicen de ‘campanillas’, con Pere Ponce, Nuria Herrero, Bruna Cusí y Susi Sánchez en pequeños papeles secundarios de esta historia sobre nazis en bermudas, campando a sus anchas por la playa, que no dejará a nadie indiferente cuando se estrene, si la pandemia lo permite, el próximo año.