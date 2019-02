El director de las películas de Chiquito, elegido para la serie de Blas de Lezo

La persona más popular en España ahora mismo lleva muerta más de 300 años. Se trata de Blas de Lezo, el almirante español, conocido por sus heridas de guerra y al que llegaron a llamar el Medio Hombre. VOX lo ha cogido como una de las figuras históricas que reivindica, y en su polémica con el cine español les dijo que por qué no se dedicaban a hacer un filme sobre él en vez de a pedir subvenciones para sus películas.

Lo que VOX no sabía es que ya había un proyecto para contar la historia de Blas de Lezo antes de que ellos se apuntaran el tanto. Lleva detrás de ella el productor Enrique Cerezo desde hace años, y se barajó que fuera un documental, una película, hasta que se concretó que fuera una serie de cuatro capítulos cuyo desarrollo se ha ofrecido a Televisión Española.

Una imagen de ese proyecto la ha compartido el ‘pinto de batallas’ Augusto Ferrer-Dalmau. En ella se ve un dossier en inglés para vender la serie. Se puede leer el nombre que tendría, Blas de Lezo, la leyenda del medio hombre, y en su tuit daba más datos, entre ellos el del director que se encargaría de la ficción: “Ayer tras una visita a mi estudio del director Alvaro Sáenz de Heredia y tras contarme el proyecto ,me he sumado para colaborar en su magnífica serie de cinco capítulos sobre Blas de Lezo… Pero me temo que para esto no hay presupuesto suficiente…Así nos va. Las escenas de batallas que me ha explicado son impresionantes, la banda sonora brutal y la trama de la historia, hasta las viñetas que ha dibujado… Todo es un sueño. Pero para hacer algo sin dinero suficiente, mejor no hacerlo”.

Ayer tras una visita a mi estudio del director Alvaro Sáenz de Heredia y tras contarme el proyecto ,me he sumado para colaborar en su magnífica serie de cinco capítulos sobre “Blas de Lezo” …Pero me temo que para esto no hay presupuesto suficiente…Así nos va ¡¡¡ pic.twitter.com/UAd365PX7m — A. Ferrer-Dalmau (@DalmauFerrer) 3 de febrero de 2019

En su mensaje también desvelaba el nombre del director de la serie, Álvaro Sáenz de Heredia, un amigo y compañero de Enrique Cerezo, además de sobrino del mítico José Luis Sáez de Heredia, realizador de filmes como Don erre que erre, Se armó el belén o la película franquista, Raza.

Álvaro siguió los pasos de su tío, pero su carrera cinematográfica nunca ha terminado de despegar, y sus grandes hits se limitan a la trilogía en la que dirigió a Chiquito de la Calzada. Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera; su secuela Brácula, y el cierre con Papa Piquillo. En su obra también está el dúo de filmes con Martes y Trece, Aquí huele a muerto… (¡pues yo no he sido!) y El robobo de la jojoya. Su último trabajo fue La venganza de Ira Vamp, de nuevo con Josema Yuste y con Florentino Fernández como protagonista.

La serie de Blas de Lezo sería su vuelta a TVE, ya que él también se encargó de dirigir en 2002 cinco episodios de Ana y los siete, el pelotazo protagonizado por Ana Obregón en el que daba vida a una stripper que cuidaba a los hijos de un ricachón del que se enamoraba. Sáenz de Heredia es una elección extraña para un proyecto tan ambicioso y que requiere un desembolso de dinero y un nivel de producción que hasta ahora no ha manejado. Ahora queda que TVE apruebe el proyecto.