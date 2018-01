Los Globos de Oro se rinden a las mujeres y a ‘Tres anuncios en las afueras’

Este año el ganador de los Globos de Oro sabía que sería el actor secundario. Las películas pasaban a un segundo plano porque lo que importaba era la alfombra negra para protestar por el acoso y los abusos a las mujeres. Ellas eran lo importante, e incluso los premios gordos cayeron para aquellas películas que tenían a una mujer fuerte y no estereotipada como su protagonista. Durante toda la gala se mantuvo un duelo entre Tres anuncios en las afueras y La forma del agua, que, dirigidas por hombres, colocaban a dos luchadoras en el centro de sus historias. Se fueron alternando los galardones, hasta que al final fue la película de Martin McDonagh la que se llevó el Globo de Oro a la Mejor película dramática.

Tres anuncios en las afueras, que habla de una madre que busca justicia para su hija asesinada- fue la más premiada de la noche, porque además del premio gordo se hizo con el de actriz dramática (Frances McDormand), Mejor guion y Mejor actor secundario para Sam Rockwell.

Gary Oldman posa con su Globo de Oro.

La forma del agua, la historia de amor entre una sordomuda y una criatura marina, logró el premio a la Mejor dirección – que recibió de Barbra Streisend, la única mujer que ha ganado el Globo a la Mejor realización- y Mejor banda sonora. Un filme que aprovecha el género para construir un discurso político y que le ha valido al mexicano sus mejores críticas y sus primeros premios en Hollywood.

En los Globos más feministas de la historia, las encargadas de dar el premio al Mejor actor fueron las dos actrices que dieron vida al icono feminista del cine de las últimas décadas: Thelma y Loise. Susan Sarandon y Geena Davies le dieron el premio a un Gary Oldman por dar vida a Churchill en El instante más oscuro y acercan un poquito más al Oscar a un eterno olvidado de los premios.

En comedia fue todo más previsible. Lady Bird es una de las joyas del año. Una película sobre la adolescencia, sobre mujeres de verdad y con una de las directoras a tener en cuenta: Greta Gerwig. La película se llevó el Globo de Oro a la mejor comedia y Mejor actriz para Saoirse Ronan que con menos de 25 años se lleva su primer galardón en su tercera nominación. El triunfo de Lady Bird dejó sin premio a Déjame salir, la sorpresa de esta temporada de premios que, a pesar de todo, tiene todo el camino hecho para estar entre las nominadas a los Oscar. La película de Gerwig perdió el de Mejor actriz secundaria, que fue a parar a la terrorífica madre a la que interpreta Allison Janney en Yo, Tonya.

James Franco también era el favorito como actor cómico y no falló. Su papel de Tommy Wiseau, el actor y director de una de las peores películas de la historia, en The disaster artist, le vale su primer Globo. Franco subió al verdadero Wiseau al escenario y dio el discurso imitándole en un momento memorable. Este homenaje al cine parece que le llevará directo a la candidatura al Oscar.

En animación pasó lo de siempre, que Pixar ganó por encima de proyectos más pequeños y con menos visibilidad. Coco ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación, pero perdió el de Mejor canción frene al This is me de El gran showman, compuesta por los creadores de la música de La La Land.

En televisión estaba todo tan cantado que los premios dramáticos se resolvieron en la primera media hora. El cuento de la criada ya había arrasado en los Emmy, y ahora le tocó en los Globos de Oro. Era la serie que tenía que ganar. Una serie sobre el machismo, una distopía en la que las mujeres son reducidas a objetos para parir y que rescata la obra de Margaret Atwood, a la que han convertido en la autora del momento. Mejor serie y Mejor actriz dramática (Elizabeth Moss) para la producción de Hulu.

También en miniseries estaba todo el pescado vendido. Big Little Lies, una obra levantada por mujeres -fue producida por Reese Witherspoon- y que habla del maltrato y de la sororidad, es una de las ficciones del año. También la que cuadraba mejor en el discurso que la Asociación de Prensa tenía que vender esta noche. Era el año de las mujeres y estas dos victorias lo corroboraban una vez más. Se llevó todo a lo que optaba: Mejor miniserie, actriz (Nicole Kidman), Actor secundario (Alexander Skarsgaard) y Actriz secundaria (Laura Dern).

El equipo de El cuento de la criada con su Globo de Oro.

Dern dio uno de los mejores discursos de la noche (con permiso de Oprah) y habló sin cortarse de “la cultura del silencio”. “No solo tenemos que apoyar a los que tienen la valentía de contar la verdad, sino que hay que protegerlos. Enseñemos a los niños que hablar sin miedo es nuestra nueva brújula moral", dijo una de las intérpretes del año. Los chicos quedaron para los premios de interpretación, que fueron para Aziz Ansari (actor de comedia por Master of none), Ewan McGregor (actor en miniserie por la tercera temporada de Fargo) y Sterling K Brown (actor dramático por This is us).

Porque también en la comedia televisiva los Globos de Oro se rindieron a las mujeres premiando uno de los estrenos de la temporada, The marvelous Mrs Maisel. Para ella, creada por la autora de Las chicas Gilmore, fueron los galardones a la Mejor serie y a la Mejor actriz. La enésima prueba a mitad de noche de que las protagonistas hoy eran ELLAS.