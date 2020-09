El elegante rapapolvo de Pou a Salvador Illa: "Nos han convertido ustedes en unos descreídos"

El actor y dramaturgo Josep Maria Pou ha tenido la ocasión de hablar directamente con Salvador Illa, ministro de Sanidad, para lanzarle “una pregunta” que se pretendía convertir en reflexión y después en “petición”: “Me gustaría que reflexionase usted conmigo, estoy seguro de que lo ha hecho ya en anteriores ocasiones, acerca de lo que como ciudadano creo que nos está pasando. Una de las cosas más terribles: nos han convertido ustedes en unos descreídos”, ha dicho el artista, rotundamente.

“Hemos perdido casi absolutamente la confianza a base de contradicciones, luchas internas y demás, con todo lo que ustedes nos están diciendo siempre con previsión de futuro, pero sin cambiar nada ni mejorando nada en el presente”, ha esgrimido. Y sigue: “Sé que estamos viviendo un momento insólito y sé que es difícil gestionar estas cosas, pero si le dieran más voz a los expertos, a los sanitarios, a los científicos. Quizá esas personas pudieran devolvernos la confianza. La invitación que pudieran hacernos es mu sencilla: venga usted al teatro”.

Desearía, Pou, que Illa comprobase “personalmente, in situ, que el teatro es uno de los lugares más seguros del país en este momento. Me gustaría que comprobara cómo las personas entran de manera ordenada, cumpliendo todas las medidas asignadas, sin movieres de su sitio, sin cantar, sin sudar, mirando siempre al frente y alimentando la mente y el espíritu con el espectáculo que están viendo, lo cual, en definitiva, es mejorar su salud”.

Y acabó con la siguiente cuestión: “Sé que puede interpretarse como una pregunta maliciosa en este momento pero mi agenda laboral me dice que el próximo jueves, dentro de 3 días, debo desplazarme a Madrid para u compromiso profesional, ¿qué hago? ¿Voy a Madrid o me quedo en mi casa en Barcelona?”. Puntilla final.

“Su primera reflexión me la tomo muy en serio y como siempre, como un estímulo a mejorar las cosas: nosotros nos hemos esforzado por dar no mucha voz, toda la voz, a los técnicos y los científicos, y el portavoz ha sido el doctor Fernando Simón: todas las decisiones que hemos tomado han sido bajo la guía de la ciencia, pero esta pandemia nos ha enseñado a ser humildes y a entender que cosas que queríamos conocer en pocas horas han tardado más, pero cada vez hemos variado algunas posiciones y hemos ido conociendo más cosas del virus”.

Tengo constancia directa de que el sector de la cultura ha hecho un esfuerzo ingente por adaptares y generar un entorno seguro en medio de la pandemia. Así ha sido y así lo reconozco siempre que me lo han preguntado. No tenemos constancia de brotes en espacios culturales. Espero y deseo que la Comunidad de Madrid atienda a las recomendaciones de el ministerio de Sanidad, usted puede y debe venir a Madrid, porque las decisiones que hemos pedido que se tomen no impiden que se hagan desplazamientos por motivos profesionales”.