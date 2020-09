Montxo Armendáriz arremete contra Woody Allen: "Lo que hace es maltrato psicológico"

Siguen los ataques contra Woody Allen: después de que el Me Too volviese a abrir la caja de los truenos -su reyerta histórica con Mia Farrow y las acusaciones de abuso de su hija-, el célebre cineasta sigue sin levantar cabeza del todo, como ya explicó en sus memorias A propósito de nada. El estigma persiste. Pero no sólo el estigma, sino el relato de los hechos, del trabajar con él y que no sea la dulce ovejita que él mismo cuenta cuando dice que es un director feminista y que las actrices con las que ha trabajado jamás se han quejado de su trato.

Elena Anaya contaba en el programa de Buenafuente que a veces es muy duro en sus críticas. Le decía el presentador: "Se le tiene por un hombre muy respetuoso, incluso distante en los rodajes, es archisabido que él dice: no, yo casi no dirijo, para eso tengo buenos actores. Esa lógica del mundo Woody Allen. Pero tú decías: cuidado, porque si un día se pone duro, te puede hundir con un comentario".

Y ella contestó: "Sí, sí, a mí me hundió muchos días. Le respeto, seguiría trabajando con él si me llamase, me parece un excelente director y un maestro, un mito del cine, un genio. Pero el primer día llegué y me dijo: ¡no me creo nada de lo que estás haciendo, eres la peor actriz de la historia del cine! Sí, sí. Tenía una taza de porcelana en la mano y pensé: ahora es cuando me empieza a temblar la mano. Me lo dijo muchos otros días. Luego llegaba su productora, Helen, y me decía: no te preocupes, ¿sabes a quién se lo ha dicho también? Imagínate, a los mejores actores".

Además de gran actriz, querida Elena...



Lo q cuentas es maltrato psicológico

Son prácticas denigrantes y abusivas, q no se justifican por el valor artístico final



Dejemos ya de valorar LO QUÉ se consigue sin preguntarnos o analizar CÓMO se consigue https://t.co/GrpVy2sIwa — Montxo Armendariz (@montxoarmendari) September 24, 2020

Buenafuente intentó preguntar si sería alguna estrategia de coach, porque Allen, al acabar el trabajo, siempre había dicho en público que Anaya es una gran actriz de resonancia internacional. Aunque ella no excusó su dureza, sí que aclaró un punto: "Quiero matizar una cosa: siempre tenía razón. Al final del rodaje empecé a reírme con él de estas cosas, porque decía verdaderas barbaridades, como 'si alguien tuviera que escribir un libro sobre la peor actuación del mundo, deberían llamarte a ti'. Es verdad que eran secuencias muy largas y hay instantes en los que pasas un poco de puntillas... pero bueno (...) Al final fue muy cariñoso y me dijo que estaba contento".

Pero estas declaraciones no han pasado desapercibidas y el cineasta Montxo Armendáriz ha comentado en Twitter lo siguiente: "Además de gran actriz, querida Elena... lo que cuentas es maltrato psicológico. Son prácticas denigrantes y abusivas, que no se justifican por el valor artístico final. Dejemos ya de valorar LO QUE se consigue sin preguntarnos o analizar CÓMO se consigue", ha escrito.