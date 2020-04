El actor Adrián Lastra estalla contra los padres que se han saltado las reglas: "Iros a la mierda"

"A ver, a todas esas familias que están saliendo con sus hijos por lo que ha dicho el Gobierno y os estáis pasando el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad por el forro de los cojones, dejad de hacer el gilipollas. Si no sabéis someteros a las reglas que ha puesto el Gobierno, no salgáis a la puta calle. Dejad de hacer el imbécil porque hay muchas vidas en juego", ha estallado el actor Adrián Lastra -conocido por series como Velvet o películas como Primos o Fuga de cerebros- en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, dirigido a las familias que se saltaron ayer las reglas del Gobierno -en el primer día que pudieron pasear con sus hijos por la calle".

Lo siento mucho... pero es que me hierve la sangre..... pic.twitter.com/n0hyZMVK14 — Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) April 26, 2020

Lastra no ha titubeado y se ha mostrado abiertamente enfadado: "Hay gente que llevamos dos meses encerrados en casa y me salen solo palabrotas... sólo me sale decir: sois tontos, sois idiotas, sois gilipollas. Me trabo y todo. Me pongo muy nervioso. La gente está muriendo, la gente está infectada... ¿luego sois vosotros los que salís a los balcones a aplaudir? Iros a la mierda", cierra.