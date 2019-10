Pancho Varona hace las delicias de los nostálgicos en el Día de las Empresas de Ciudad de la Raqueta

“Decía Koki hace unos minutos que Pedro J. acojona, pero también acojona él”. Palabra de Pancho Varona, un 'autónomo' como él se definió, que fue el protagonista del segundo Día de las Empresas de la temporada en Ciudad de la Raqueta.

El encuentro con Pancho Varona fue el mejor complemento de la firma del acuerdo entre Ciudad de la Raqueta y EL ESPAÑOL, una colaboración que rubricó este miércoles Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de este periódico y el fundador de Ciudad de la Raqueta Koki Martí. Este periódico será media partner de la Ciudad y el club deportivo será entidad asociada.

Solo con su guitara en el escenario, Varona presentó este miércoles su repertorio de Historias de Canciones, el que comenzó con un recuerdo a Joaquín Sabina, un compañero de viaje a quien le ha compuesto buena parte de sus mayores éxitos.

El músico recordó la época en la que Sabina no era popular y en la que aspiraban a tener un poco de reconocimiento como el de Julio Iglesias, una historia que refleja la cercanía de dos músicos que juntos han construido buena parte de la memoria musical española de las últimas cuatro décadas.

'Historias de Canciones'

Así comenzó un concierto "íntimo" y acústico que se convirtió en un verdadero muestrario de la música melódica española moderna. Luz Casal, Miguel Ríos, Ana Belén, Christina Rosenvinge, Ana Torroja, Hombres G, y Quique González. Todos ellos han interpretado canciones de Pancho Varona, que acompañó cada canción con una anécdota del intérprete.

Y es que Historias de Canciones -el espectáculo con el que está en estos momentos de gira- no es solo canciones. Durante el espectáculo el compositor explica anécdotas, curiosidades y el método de cómo se crearon auténticas joyas de la música Española como Princesa de Sabina o Tú por mí de Cristina Rosenvinge.

Y no es solo Sabina, aunque el grueso de su repertorio sea del intérprete Por el bulevar de los sueños rotos. "Hay veces que le he sido infiel a Sabina, muy poco, pero lo he sido y los dos hemos vuelto arrepentidos de rodillas", indicó durante el concierto para explicar sus escarceos con otros cantantes.

Canciones con vida propia

Un recorrido por la historia de la música española, pero también por los altos y bajos de sus intérpretes. Especial fue el recuerdo que tuvo para Manolo Tena, a quien le compuso "la canción menos conocida" de su álbum más popular Sangre Española. "Era el cantante más guapo de Madrid. Era guapo y con un talento desmesurado y era un tramposo pero con mucho estilo", dijo.

Varona es el autor de más de 100 canciones de Joaquín Sabina, habiendo compartido con él más de 30 años en ruta y 2.000 conciertos en los escenarios. Ademas, ha compuesto canciones para Luz Casal, Ana Torroja y Ana Belén, entre otros autores de gran prestigio en el panorama musical español.

"Las canciones tienen vida propia y luego vuelan libres", dijo en un momento del concierto, una verdadera declaración de intenciones para quien toca temas propios, pero que en el fondo le son ajenos.