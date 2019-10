Marimar Blanco pide al PSOE censurar un concierto de Def con Dos en Leganés

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y hermana del exconcejal 'popular' asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, ha pedido este martes al alcalde del municipio madrileño de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), que suspenda el concierto del grupo 'Def Con Dos' en las Fiestas de San Nicasio para salvaguardar la "dignidad" de las víctimas del terrorismo.

Mientras, el portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha anunciado que el Partido Popular "estudiará" solicitar la suspensión a un juzgado si, finalmente, se mantiene el recital para el día 10 de una banda cuyo vocalista, César Strawberry, fue condenado en 2017 por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por unos tuits.

En este sentido, Blanco -quien ha comparecido en rueda de prensa junto a Recuenco- ha recordado que la Ley de Víctimas recoge, en su artículo 61, que las administraciones públicas "prevendrán y evitarán" la realización de actos públicos que entrañen "descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo".

Marimar Blanco, presidenta de la Asociación de Víctimas, en el Congreso Efe

En esta línea, si el recital no se suspende, Recuenco ha anticipado que pedirán "responsabilidades" a través de la vía judicial. "Te ves abocado a ello por la actitud despótica del alcalde", ha apostillado. Marimar Blanco también ha recordado que Leganés sufrió el azote del terrorismo con la inmolación de los terroristas islamistas en un piso de Leganés Norte en 2004, donde falleció el subinspector del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Policía Nacional Francisco Javier Torronteras.

"El mejor homenaje al GEO asesinado en Leganés y a todos los policías que han caído -ha precisado Blanco- es en este día, patrón de los Ángeles Custodios, que el alcalde retirase su apoyo a un grupo con un vocalista condenado por el Tribunal Supremo".

Por su lado, el concejal de Festejos y portavoz de Más Madrid-Leganemos, Fran Muñoz, recordó que "pretender cancelar la actuación de un grupo musical por las opiniones, comentarios o manifestaciones de uno de sus miembros es un intento de censura propio de otros tiempos, un ataque a la Declaración de Derechos Humanos y una vulneración de la propia Constitución Española en su artículo 20".

"Nuestro compromiso con los vecinos de Leganés pasa por trabajar por hacer de Leganés una ciudad del siglo XXI, moderna y amable, y de sus fiestas un espacio de respeto e igualdad en el que podamos convivir en toda nuestra diversidad y en el que expresarnos con plena libertad", ha apostillado.

Sobre este aspecto, Blanco ha recordado que no es una cuestión de libertad de expresión, ya que nadie impide que 'Def Con Dos' actúe en "el ámbito privado". "Pero no puede ser que se haga con dinero público", ha sentenciado. De su lado, Miguel Ángel Recuenco ha sintetizado que las letras y los tuits de Strawberry "no es libertad de expresión; es enaltecimiento del terrorismo. Lo dijo --ha sentenciado-- el Supremo".