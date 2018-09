El modo foto en los videojuegos: los jugadores son los artistas

Insomniac Games prometió que su juego de Spider-Man iba a dar mucho protagonismo a la doble vida del superhéroe, haciendo que el propio Peter Parker tuviera mucha relevancia, sin necesidad de llevar el traje puesto. Lo que no anuncio el estudio hasta la misma semana de lanzamiento fue que, gracias a su modo foto, el jugador se sentiría como un empleado más del Daily Bugle. Todo por darle a J. Jonah Jameson más fotos de Spider-Man.

Precisamente, este modo ha sido uno de los puntos fuertes del juego, publicado a comienzos de mes para PlayStation 4. Más allá de su logrado argumento, sus espectaculares combates, o sus cuidado por los detalles (como contar la historia del hombre araña hasta el monento de la aventura a través de coleccionables) esta función ha sido la mejor promoción para el juego.

Pausando la partida se pueden hacer auténticas virguerías para conseguir instantáneas que compartir con el mundo. Los resultadospermitido ver al personaje de Marvel en todo su esplendor, así como maravillas visuales solo posibles en una Nueva York tan bien recreada como en este juego.

El título da la posibilidad de cambiar el ángulo, el enfoque, la distancia, ponerlo en modo 'selfie', añadir filtros, añadir pegatinas, bocadillos con onomatopeyas preseleccionadas, e incluso marcos. Uno de ellos sirve para encajar la foto dentro de un modelo de portada, algo que aprovechó Marcos Fernández, un usuario de Twitter para recrear cómics de la colección del héroe arácnido en este hilo.

Voy a recrear como buenamente pueda algunas portadas de los cómics de Spider-Man en el videojuego de PS4. Ahí va la primera. #SpiderManPS4 pic.twitter.com/UVzBLXFrQk — Marcos Fernández (@GameZone_DobleV) 7 de septiembre de 2018

El modo foto, perfectamente adecuado a la época de Instagram, es uno de los atractivos de esta generación y comienza a ser un imprescindible en cualquier lanzamiento. Las desarrolladoras lanzan incluso concursos para premiar las mejores fotos. Los últimos exclusivos de PlayStation 4 han presumido de modo foto con God of War, Horizon: Zero Dawn o los juegos de Naughty Dog como destacados. Contaron con él también los últimos Forza, Tomb Raider, el Assassin's Creed: Origins, Batman: Arkham Knight, Hellblade: Senua's Sacrifice...

Existe incluso una red social específica para fotos sacadas en videojuegos, en la que guardar esos momentos vividos por el jugador, en caso de que la memoria de su retina no sea suficiente. Gamesnaps las recopila y permite ordenarlas por orden de subida, popularidad o puntuación de otros usuarios. Otros usuarios las recopilan dentro de grupos de Flickr, como es el caso de The Pillars of the Screenshots.

Es sin duda un añadido para los jugadores más artistas, y con la cantidad de opciones que tienen dejan a la creatividad de cada uno sacar el máximo partido a esta función, que explota lo visualmente impactantes que son los juegos de esta generación. La apuesta cada vez más fuerte de las compañías por esta modalidad hace necesaria una nueva categoría en los premios a mejor juego del año, The Game Awards, que premie el mejor modo foto. Ya hay una nueva pregunta en la ciudad a la hora de comprar un juego: ¿tiene modo foto?