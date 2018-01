Trump convierte 'Fire and Fury' en best-seller: un millón de libros en tres días

Hay un libro que le quita el sueño a Donald Trump: es Fire and Fury, del polémico periodista Michael Wolff, y retrata al presidente desde el interior de la Casa Blanca, según el autor, a partir de más de 200 personas cercanas a él. Trump ha asegurado que la obra “está plagada de mentiras” y que él nunca autorizó el acceso de Wolff a sus dominios. Ha intentado impedir su publicación, pero la editorial, Henry Holt & Company, le ha adelantado: el lanzamiento iba a ser el martes, pero el equipo le ha goleado por la escuadra adelantándolo al viernes.

La prohibición y el intento de censura siempre generan el efecto contrario, tanto para vendedores como para compradores: ahora las librerías andan peleándose para conseguir más copias del trabajo de Michael Wolff, que fue presentado el viernes pasado después de que el periódico The Guardian publicase algunos extractos. Los abogados de Trump no tardaron en emitir una carta donde exigían el cese de su distribución a los editores estadounidenses. Pero Henry Holt, el editor, no desistió, al revés: aceleró la publicación para preservar lo que él llamó “contribución extraordinaria a nuestro discurso nacional”.

A pesar de que Holt había impreso alrededor de 150.000 copias del libro en los EEUU con intención de lanzarlas el martes, la demanda era tan alta que en las tiendas se vendió todo antes del final del primer día de rebajas. “El viernes obtuvimos 540 copias más del libro de Wolff, pero se agotaron por la noche. Durante el fin de semana, anotamos pedidos anticipados de cientos de libros más, así que esperamos poder completarlos entre hoy y mañana”, aseguró Bradley Graham, copropietario de Politics and Prose, una librería de Washington DC. “Lo más sorprendente del libro de Wolff es que nadie se esperaba tanto interés. Hasta el editor parece sorprendido de lo fuerte que ha sido la demanda”.

Henry Holt ahora ha recibido tantos pedidos por adelantado que ascienden al millón de copias, amén de los “cientos de miles” de ebooks vendidos, por no hablar de las ventas del audiolibro, que no bajan de las seis cifras. La respuesta de Trump al libro que arroja dudas sobre su salud mental y su capacidad intelectual consistió en tuitear durante el fin de semana que “en realidad, a lo largo de mi vida, mis dos mayores activos han sido la estabilidad mental y ser realmente inteligente”. Agregó: “Pasé de ser un hombre de negocios muy exitoso a una estrella de televisión… y de ahí a presidente de los EEUU (en mi primer intento). Creo que no diría ni siquiera que soy inteligente, sino que soy un genio”.