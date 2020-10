Ángel Martín salta a los Informativos: su programa de actualidad en Twitter que se ha hecho viral

El presentador Ángel Martín (42 años) tiene una cita todas las mañanas con sus seguidores de Twitter. El conductor de Dar cera, pulir #0 se asoma, desde bien temprano, a Twitter con un vídeo en el que aborda la actualidad más rabiosa. "Buenos días. Vamos con el Informativo matinal para ahorraros tiempo. Nada, nada de nada. Si por lo que sea echaste un vistazo anoche antes de acostarte, está todo exactamente igual. No te has perdido nada", es su línea de humor diaria.

A través de su consabido sentido del humor, el comunicador ha conseguido que sus boletines informativos se hayan hecho virales para sus 500.000 seguidores y han alcanzado el millón de reproducciones. Ya es su cita obligada con su audiencia. Ángel aborda todo tipo de cuestiones en estas conexiones: ciencia, deportes, política, internacional y hasta sorteos de la ONCE y el horóscopo. Nada se le escapa a Martín. El millón de seguidores se puede traducir en que hay días que su 'informativo' se acerca muy mucho, y guardando las distancias, con los informativos de las cadenas nacionales.

Ángel Martín puede presumir de haberlo conseguido: a través de este vídeo, que dura cerca de dos minutos, el presentador, más allá de su chascarrillo de que no hay nada nuevo que destacar, desgrana los titulares de la actualidad. Si bien Ángel empezó con la emisión de estos vídeos el pasado mes de septiembre, ha sido en las últimas semanas cuando más repercusión han alcanzado. En una habitación de su casa, tan solo con su imagen, y sin música ni entretenimiento ninguno de fondo, Ángel, con su acidez, informa.

En el ámbito en el que siempre se muestra más irónico es cuando aborda la política: "En Madrid se siguen peleando sobre qué se puede y qué no se puede. Yo ya no tengo la más pu**, entonces, lo que te diría es: sal, y si no hay nadie es que no se podía". Y no duda en opinar sobre Donald Trump (74): "Están rellenando todos con que Trump ha salido a dar una vuelta en coche. Esa es la noticia que vais a ver en todos lados, o sea que no tiene ni sentido. La noticia es eso: ha salido a dar una vuelta a saludar a los seguidores, ha pasado de 'igual se muere' a 'dentro de un ratico sale'".

La repercusión del Informativo matinal para ahorraros tiempo está alcanzando grandes cotas, hasta el punto de que Carolina Marín (27), jugadora de bádminton, se ha ofrecido a ser su corresponsal en Dinamarca. Y no ha sido la única en confesarle su admiración por el programa que hace: Ángel está recibiendo cantidad de mensajes, también fotos y vídeos, de personas que desde España y otras partes del mundo ejercen como reporteros.

Ángel y Jorge Javier, legendaria guerra

Hace unos días Ángel Martín acudió al programa de Andreu Buenafuente (55), Late Motiv, donde recordó su paso por Sé lo que hicisteis, junto a Patricia Conde (40). Es inevitable recordar que aquel programa libró durante años una batalla televisiva con otro tótem, en este caso de Mediaset: Aquí hay tomate. En concreto, la enemistad por entonces entre Jorge Javier Vázquez (50), presentador del Tomate, y la dupla Ángel y Patricia era sabida por todos. Y es que, las críticas diarias en el formato de Globomedia hacia el espacio líder de Telecinco entonces eran incesantes y, por supuesto, nada del agrado del catalán, que les declaró la guerra pública y, dicen, privadamente.

Si existe una mofa que aún hoy sobrevuela en la memoria colectiva de los que seguían el programa de humor, esa es la palabra "mermelada", que Ángel Martín siempre acuñaba a Jorge Javier. Y durante su visita al programa de Andreu Buenafuente, Ángel desveló por primera vez el motivo por el que lo llamaba así. "Se lo llamábamos porque era muy dulce", explicó Martín, añadiendo que él mismo un día en su formato dijo que era "tan dulce como la mermelada", algo que sirvió para que desde ese día quedase 'inaugurada' la broma.

Y añadió: "Una vez, en un programa (La noria) dijo que "lo que la gente no sabe es que yo soy muy dulce como la mermelada" y, a partir de ahí, dije "pues mermelada" y cinco años llamándole así a diario". "Es oscuro, pero bonito. Todavía hay gente en redes sociales que lo escribe y se lo sigue llamando y yo termino sonriendo un poco", aseguró Martín, mostrándose orgulloso de aquella ocurrencia.

