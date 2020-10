Las lágrimas de Jesús Calleja al hablar de su hijo adoptivo: "Toda su pandilla ha muerto"

La sexta temporada de Volando voy ha arrancado este jueves con el viaje de Jesús Calleja (55 años) a los Valles Pasiegos de Cantabria. El presentador se desplazó hasta esta comarca con el objetivo de llevar la fibra óptica e instalar un espacio de coworking para mejorar la vida de sus vecinos en plena pandemia.

Entre los vecinos del pueblo con los que el aventurero ha charlado, ha habido una peculiar mujer que ha tocado el corazón de Calleja. María Eugenia Martínez, artesana de la mantequilla y el queso, ha mantenido una emotiva conversación con el presentador mientras sobrevolaban juntos los valles con el helicóptero del programa.

Hoy una maravillosa invitada rodando Volando Voy en el helicoptero me hizo emocionarme, y al visionarlo con mi equipo me volví a emocionar... soy de lagrima fácil cuando recuerdo la historia de @gmlama pic.twitter.com/H5bus0V17k — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 20, 2020

María, que confiesa no ver la televisión, desvelaba el motivo por el que sentía admiración por Jesús a pesar de no saber casi nada sobre él. "Hace un año me contó mi hermana que habías adoptado un niño", confesaba. "Siempre he pensado que los hijos los puedes tener o te los puedes encontrar por la calle, y vi en ti la capacidad de poder ver un hijo tuyo en la calle".

Sorprendido por la revelación de María, Calleja no podía contener la emoción al recordar la historia de su hijo Ganesh, al que decidió adoptar tras un viaje a Nepal. "Es mi mano derecha", afirmaba mientras en pantalla se veía la imagen del joven, que trabaja como técnico en la productora de su padre.

Jesús Calleja no ha podido contener la emoción al hablar de su hijo.

"Le encontré en la calle con problemas muy graves, decidí a una edad muy joven la locura de sacarle de allí. Yo vivía con mis padres y llegué a casa con un niño. Imagínate la bronca con mi madre", bromeaba. Sin embargo, Calleja tiene claro que su decisión fue acertada: "Ahora todos los niños de su pandilla han muerto, solo quedó él...", lamentaba entre lágrimas. "Porque le viste. Es una suerte que alguien te vea", respondía María, también emocionada.

Jesús Calleja ha expresado su satisfacción al ver cómo ha cambiado la vida de su hijo en todo este tiempo. "Ahora le ves ahí, riendo todo el día y feliz, se ha casado con una chica de León, tiene un niño y pienso 'joder, solo con que hagamos un poco cambiamos la vida de una persona'", reflexiona. "Somos muy deshumanizados, sabemos que hay gente que no tiene nada y no hacemos una mierda", ha lamentado.

