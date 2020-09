Lluís Guilera se estrena en 'La Primera Pregunta': "Vamos a intentar romper moldes"

Televisión Española apuesta por el entretenimiento en la noche de los sábados. La cadena pública tiene todo listo para estrenar La primera pregunta, un programa que se emitirá en prime time en La 1 a partir del 26 de septiembre y que está dirigido y presentado por Lluís Guilera (43 años).

El catalán tiene la difícil tarea de plantar cara a los duros rivales televisivos del sábado en un espacio donde las entrevistas, los debates y el entretenimiento convivirán en una interesante comunión con la que pretenden entusiasmar a los espectadores. Una propuesta que saca de 'la zona de confort' al periodista, que a comienzos de junio dijo adiós al Telediario de los fines de semana de La1.

Un cambio de registro al que se enfrenta con entusiasmo y con la duda de si a partir de ahora su imagen pública comenzará, o no, a coger una mayor relevancia mediática.

Padre de dos hijos junto a su pareja, el reportero Juan Pablo Martín, lleva con total discreción todos los asuntos que se refieren a su vida privada. Un perfil de joven presentador al que le han brindado la oportunidad de hacer un programa a su medida.

Lluis Guilera estuvo presentando el Telediario de los fines de semana en La1 hasta comienzos de junio. RTVE

¿Cómo vive el paso de Informativos a un formato totalmente diferente?

Bueno, pues es una experiencia profesional apasionante. No tiene nada que ver presentar un Telediario de fin de semana que dirigir y presentar un programa en directo de tres horas. Además, con una mezcla de géneros. Incluye entrevistas, debates... y además incluye una parte de entretenimiento que no he hecho nunca, y que me apetece mucho. Ya hemos hecho pruebas en plató y esperamos que la mezcla de formatos resulte atractiva para la audiencia.

Presentar un Telediario exige estar bastante encorsetado, ¿le apetecía mostrar más de sí mismo en televisión?

La verdad es que sí. Aunque tengo que decir que a mí me encartaba hacer el Telediario. Para un periodista estar al frente del informativo de la televisión pública siempre es un objetivo, y cuando lo consigues dices "¡Ya estoy aquí!". Es un poco la esencia de nuestra profesión. Pero cuando me plantean hacer este proyecto, le suman el atractivo de que Televisión Española me plantea hacerlo desde cero, me dan esa libertad. Lo único que me pidieron es que querían un programa en directo para los sábados noche, que fuera la oferta respecto a otras cadenas, porque hasta ahora estaban poniendo una película, y que querían rescatar los debates que habían desaparecido de la cadena. Me dieron toda la libertad para inventar y crear este formato completamente nuevo, y es lo que he hecho junto a todo el equipo del programa.

¿Qué hay de usted en La primera pregunta, qué hay de su personalidad en el formato?

Pues absolutamente todo. Es verdad que en un Telediario hay una responsabilidad muy grande, tienes que trasmitir credibilidad en todo momento para que el espectador entienda que las cosas son cómo tú le explicas que son. Y eso, evidentemente, no te permite según qué tipo de licencias. Es verdad que durante los fines de semana, ya que hacíamos un Telediario de una hora, en la última parte sí que fluía un poco esa personalidad para ser un poco diferentes y siendo un poco imprevisibles, pero en un telediario tienes que ceñirte a lo que la actualidad manda. En este formato todo es diferente, aquí puedo ser yo cien por cien. Desde el minuto uno hasta el final del programa puedo mostrar mi personalidad porque no es un formato tan encorsetado. Eso sí, evidentemente, tengo la responsabilidad de que las entrevistas que hacemos, que algunas serán más serias y otras más livianas, me tengo que ceñir a mi papel de entrevistador y moderador. Yo no tengo que mostrar mi opinión, porque nadie lo espera tampoco, para eso habrá expertos en las diferentes materias, que es su papel.

Luis Guilera junto algunos de los colaboradores de 'La Primera Pregunta'. RTVE

Comienzan apostando fuerte con la entrevista de Plácido Domingo, ¿ha sido ya grabada?

La entrevista va a estar grabada por cuestiones de agenda. Él no está en España, está en Montecarlo, donde acaba de recibir un premio. Entonces cuando cerramos la entrevista tenía que ser en Montecarlo, yo no podía viajar hasta allí porque es el fin de semana del estreno. Quizás cuando el programa esté más rodado yo pueda viajar al extranjero para realizar alguna entrevista, siempre que la Covid nos lo permita, claro. Pero no era viable. Estamos inmersos en ensayos, pruebas... así que lo haremos mediante una conexión, él allí y yo en Barcelona. Se emitirá por la noche, no vamos a hacer ver al público que la entrevista es en directo, se va a hacer horas antes de la emisión.

Dado el escándalo que protagonizó el tenor, ¿cómo se prepara para hacer una entrevista que podría traer tanta repercusión?

Conociendo muy bien el caso, conociendo muy bien a la persona que vas a entrevistar y haciéndole la entrevista que le tienes que hacer con las preguntas que le tienes que hacer. Es la primera vez que Plácido Domingo (79) realiza una entrevista en televisión después de que hace un año saltaran las acusaciones de varias de sus compañeras de profesión por abuso y acoso. Nosotros hemos conseguido esa entrevista y esperamos que él nos de a conocer su versión de los hechos por primera vez en España.

¿Le da miedo que a consecuencia de hacer un programa de 'televisión de autor' su popularidad haga que su vida privada se haga más pública?

Bueno, no sé si eso va a ocurrir o no. Todo dependerá del éxito que tenga el programa, imagino. Pero evidentemente todos los que trabajamos en este medio entendemos y asumimos que cuando sales en televisión te conviertes en un personaje público, y esto acarrea una serie de consecuencias que hay que asumir. De momento no me lo planteo, esperemos a ver qué pasa y el impacto que genera en la audiencia.

Lluis Guilera en una imagen subida por él en sus redes sociales. Twitter

¿Algún entrevistado al que le apetezca 'hincarle el diente'?

Yo no quiero hincarle el diente a nadie, nosotros como televisión pública y también por el tono del programa no vamos a hacer entrevistas agresivas ni entrevistas que incomoden a nadie, todo lo contrario. El tono del programa es un tono que intentaremos que tenga ritmo, que sea desenfadado. Yo no voy a ser el presentador del telediario en este programa, voy a ser Lluís Guilera. Yo creo que todos los personajes pueden tener una buena entrevista. En este primer programa, además de a Plácido Domingo, vamos a tener a Mónica Naranjo (46), y me apetece muchísimo hacerle una entrevista.

¿Qué factores crees que tiene La primera pregunta para que sea competitiva frente a sus competidores del sábado noche?

Pues mira, yo precisamente cuando me encargan el proyecto y me dicen que hagamos un programa para que fuera en directo durante el prime time de los sábados, me puse a estudiar cuál era la oferta y la audiencia con la que cuentan los programas que se emiten en esa franja ese mismo día. Lo que hemos diseñado, y esperamos que funcione, es una alternativa de lo ya funciona. Lo que vamos a hacer no tiene nada que ver con la alternativa de Sábado Deluxe, ni de La Sexta noche, y obviamente no es la película de Antena 3. Queremos hacer un programa fresco, moderno, un programa que a la gente le pueda interesar por el contenido o el tema a tratar, y que a medida que avanza la noche el tono del se haga más desenfadado y también pueda entretener. La idea es que un amplio abanico de géneros tengan lugar en él.

Cómo profesional de los medios, ¿cómo ves la televisión actual?

Bueno, a ver... siempre cuando echamos la vista atrás y vemos la televisión que se hacía en los años 80, que por cierto en este programa vamos a tirar del archivo de TVE, que es impresionante, hemos visto algunos programas de debate que se hacían en la cadena pública y te sorprende porque se arriesgaba más. La televisión de los 80 era más trasgresora que la de ahora. Actualmente es más encorsetada. Voy a intentar romper moldes, en la medida de lo posible, no sé si desde el programa uno, porque eso es muy arriesgado, pero a partir de ahí intentar ser un poco transgresores. Es un asunto que en los últimos años de televisión se han perdido. Es realmente el encargo que nos han hecho desde TVE.

[Más información: Lluís Guilera y María Gómez: todo sobre el mediático tándem de TVE para la noche del sábado]