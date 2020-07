Natalia Sánchez y Víctor Elías sorprenden con un final alternativo de 'Los Serrano'

Los Serrano fue una serie de televisión que hizo vivir a millones de espectadores momentos inolvidables en la pequeña pantalla. El elenco de actores se ganaron el cariño del público y consiguieron crear una familia que traspasaba la ficción y se colaba cada semana en los hogares de todos sus seguidores. Muchas fueron las críticas que recibió la serie al emitirse el capítulo final, ya que los espectadores esperaban que fuese otra la trama. El despertar de Diego tras un sueño y comprobar que su familia estaba tal y cómo la dejó el día de su boda, fue el broche de oro con el que los guionistas finiquitaron la serie protagonizada por Belén Rueda (55 años) y Antonio Resines (65). Un adiós que disgustó más que agradó.

Ahora que están volviendo series que se han quedado grabadas en la memoria colectiva, como Los hombres de Paco, muchos son los que apuntan a un posible regreso de Los Serrano. Pero lejos de esperar a que esto ocurra, Natalia Sánchez (30) ha colgado una fotografía en su red social donde ha propuesto un final alternativo para el que fue el trabajo que la catapultó a la fama.

Con esta fotografía, la actriz ha hecho regresar a sus seguidores a la época de Guille y Teté, ya que estos dos personajes -interpretados por Víctor Elías (29) y ella- salen con dos bebés en brazos. Los pequeños, que son fruto de la relación de la madrileña con el también actor Marc Clotet (40), emulan a los posibles hijos de los personajes de la serie, una recreación que ha hecho mucha ilusión a los fanáticos de Los Serrano.

"Los Serrano. Capítulo 148: El encuentro fortuito en nuestra 'vuelta a casa'. Hacía 5 meses que no pisaba Madrid y, mira tú por dónde que a la primera persona que me encuentro es a mi Víctor Elías. De de todos los vagones del tren y de todos los asientos y horarios posibles, ¡Tenía que ir a parar al nuestro!. Minutos antes de verle entrar por la puerta estaba hasta nerviosa por reencontrarme después de tantos meses con mi familia, no había dormido y me había imaginado el reencuentro una y otra vez (Que, por cierto, ha sido increíble. ¡Ay, la familia!) El caso es que Víctor nos ha amenizado el camino y se me ha pasado volando, ha sido el mejor recibimiento que podíamos tener. ¡Te quiero Pichu!. La foto bien podría ser del capítulo final de Los Serrano, y no hubiera sido mal final (aunque a Diego le hubiera dado un infarto)", reza el texto al que acompaña la mencionada instantánea, que minutos después también era posteada por Víctor Elías en su propio perfil.

