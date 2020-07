Muere Hugh Downs, el mítico presentador de la televisión estadounidense

Hugh Downs, el incombustible presentador de televisión de las cadenas NBC y ABC y de programas de entretenimiento como Concentration, ha fallecido este jueves a los 99 años en su casa de Scottsdale, Arizona.

La familia, a través de la sobrina nieta de Downs, ha anunciado el deceso en un comunicado en el que apuntan a una dolencia de corazón como causa de la muerte.

Nacido en Akron, Ohio, Hugh Downs apareció por primera vez en antena en septiembre de 1945 y mantuvo durante años el récord Guinness como el conductor de televisión con más horas de televisión a sus espaldas.

Hugh Downs durante una entrevista de televisión.

El presentador, que primero pasó por numerosas radios de Detroit, donde culminó sus estudios, y Chicago, aseguró en una entrevista que cuando hizo su primera audición para trabajar en la tele "nunca antes había visto un programa". Uno de sus primeros empleos televisivos fue en el espectáculo de títeres Kukla, Fran and Ollie. En 1954, se mudó a Nueva York, donde trabajó brevemente con la anfitriona Arlene Francis en el programa Home.

Downs llegó a confesar que inicialmente descartó la televisión por considerarla "poco popular", pero que a lo largo del tiempo demostró ser más exitosa de lo que en un principio esperaba. Su primer contrato importante en antena fue en 1956 como locutor durante la última temporada en el aire de Caesar's Hour, el programa de NBC del legendario cómico Sid Caesar.

Al año siguiente se unió a The Tonight Show, donde pasaría cinco años, si bien fue principalmente conocido por su rol en el programa 20/20 de ABC, que presentó desde 1978 hasta 1999, año de su retiro. Downs contaba con muchos intereses fuera de la televisión entre los que se encontraba la composición de música y la navegación.

De hecho, llegó a tripular un bote hasta Tahití, un viaje que relató en su libro de 1967 A Shoal of Stars. También escribió unas memorias, Yours Truly (1960), y On Camera: My 10,000 Hours on Television (1986), así como una serie de libros sobre el envejecimiento. "Hugh y yo teníamos personalidades y estilos diferentes, pero nos complementábamos", escribió su compañera Bárbara Walters en sus memorias de 2008 Audition, según recoge el diario The Washington Post.

Walters indicó entonces que Downs tenía un carácter contemplativo y se consideraba a sí mismo "como un filósofo" a la par que destacó que el presentador era "uno de los caballeros más verdaderos" que ha conocido. "Me convertí en un vaquero en el gran oeste en busca de caballos salvajes para domesticar", dijo el propio Downs de su carrera durante un programa tributo tras su jubilación.

