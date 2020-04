Ana Rosa entra en su programa tras su repentina ausencia: "Quería ir hoy, pero no me han dejado"

Ana Rosa Quintana (64 años) lleva dos días sin pisar el plató de su programa después de que este miércoles mostrara serias dificultades para presentar debido a una evidente afonía que fue empeorando a lo largo de la mañana. La imposibilidad de continuar hablando la obligó a abandonar el puesto y cedérselo a su compañera de mesa Ana Terradillos (47). Horas más tardes desveló en sus redes que sufre faringitis, y este viernes ha entrado en directo por videollamada en Telecinco para calmar a su fiel audiencia.

Sobre las doce y media del mediodía, la presentadora ha aparecido en la pequeña pantalla de los españoles vestida de rojo intenso y con un pañuelo al cuello, lo que evidenciaba su dolencia. Sin embargo, sus compañeros nada más verla han espetado: "¡Qué buena cara!". Ante esto, la presentadora ha querido detallar su actual estado de salud, del que están pendiente tanto españoles tras su salida repentina en directo: "La verdad es que ya estoy muy bien, es una afonía como me pasa cada año. Bueno, todavía tengo un poco voz de cazallera. Por eso hoy me he dicho que tengo que descansar el fin de semana. Me han dicho: 'No fuerces, no vaya a ser que montemos el show', como el pasado miércoles que me quedé sin voz en mitad del programa. Pero me encuentro estupendamente".

Patricia Pardo ha contado cómo vivió el momento de su afonía: "Me quedé diciendo: 'No puede ser que Ana se quede sin voz'. Pero, ya estás bien, ¿no?". "Sí, los que tienen alergia ya saben cómo es esto. La faringitis va mucho mejor. Antes de ayer no podía hablar, ayer sí pero tenía más voz de Manolo que hoy. Me han recomendado que descanse la voz, que el lunes estaré bien. Nunca me había quedado sin voz. Pero es que se fuerza mucho allí, son muchas horas en directo", ha contestado Ana Rosa.

Ana Rosa, durante su videollamada.

"Yo hoy podía haber ido, pero no me han dejado", ha espetado con humor. Sus directores no le han permitido acudir por cautela: "Ha sido un ejercicio de responsabilidad", ha detallado. "El lunes ya estoy ahí dando la tabarra", ha contado. Además, la anécdota del directo ha sido que se ha colado Harry, su perro de agua.

Todo ocurrió hace dos días. El miércoles, desde las 8:55 horas, cuando daba comienzo El programa de AR, se podía apreciar la contundente afonía de la presentadora, pero ella misma quiso quitarle hierro al asunto desde el primer minuto: "Tengo que aclarar que es lo de todos los años. Yo tengo alergia y no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Es que soy un desastre".

Durante el transcurso del programa, las secuelas en su voz iban siendo más fuertes hasta que se quebró por completo y no pudo continuar más: "Ana, te dejo el puesto", expresó segundos antes de irse a publicidad y ceder su silla a Terradillos.

Todo apuntaba a que era una alergia que solamente tenía que controlar con medicación, pero el miércoles por la noche, Ana Rosa escribió un tuit en el que anunciaba la verdadera razón de su ausencia: "Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro perfectamente. Espero estar pasado mañana en directo". Y esto último -lo de estar en el programa- no ha sido del todo mentira, ya que este viernes se ha dejado ver por videollamada y ha hablado de su próxima vuelta.

Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) April 22, 2020

