Ana Rosa aclara su estado de salud tras abandonar en directo su programa

Ana Rosa Quintana (64 años) ha aclarado cómo se encuentra después de que este miércoles tuviera que abandonar su programa en pleno directo por una grave afonía que le impedía conducir el espacio con normalidad, cediendo el testigo a Ana Terradillos (47). Un problema por el que este jueves no ha podido ponerse al frente del programa.

La presentadora ha explicado a través de sus redes sociales su estado de salud: "Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo", ha escrito.

Y es que este miércoles comenzaba con serias dificultades para presentar debido a una evidente afonía que fue empeorando a lo largo de la mañana. "Tengo que aclarar que es lo de todos los años. Yo tengo alergia y no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Es que soy un desastre", anunciaba en plató.

Por este motivo, Patricia Pardo (36 años) ha vuelto este jueves al plató de El programa de Ana Rosa después de haber pasado 44 días trabajando desde casa por la "cuarentena preventiva" que el equipo del programa llevó a cabo al decretarse el estado de alarma. Así, la presentadora gallega se repartirá con Terradillos la tarea de conducir el matinal durante la ausencia de Ana Rosa.

Patricia Pardo se ha encargado de dar comienzo al magacín matinal, explicando su regreso: "Como saben, yo estaba en mi casa por si en algún momento a Ana Rosa le pasaba algo. Esto ha ocurrido, pero quiero aclararles que está perfectamente. Ayer ya explicó en sus redes sociales que tiene faringitis, pero ella es muy fuerte y mañana o el lunes volverá", ha afirmado.

"Voy a serles sincera, estoy muy contenta de estar aquí pero me hubiese encantado que las circunstancias fuesen diferentes y Ana estuviese en su sitio y yo a su lado. Ana, estoy deseando estar contigo aquí. Ten un poco de piedad porque vengo desentrenada", bromeaba antes de dar comienzo al espacio.

Con la llegada de la crisis del coronavirus, El programa de Ana Rosa decidía trabajar "bajo mínimos" y proteger a algunos de sus colaboradores, estableciendo una cuarentena preventiva para las personas de riesgo y aquellos trabajadores que tuvieran que cuidar de sus hijos.

Desde entonces, Patricia Pardo ha sido una de las que sólo ha aparecido en pantalla desde su casa. Así lo explicaba la propia Ana Rosa en su momento: "Si a mí me da la tos o cualquier cosa, ahora que empieza la alergia, vendría ella a presentar", anunciaba, aclarando que Pardo estaba "retenida en casa" por prevención.

