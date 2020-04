Dani Martín y Javier Rey, dos ejemplos de cómo ponerse en forma durante el confinamiento

Apenas 24 horas después de que su pareja fuera entrevistada en El Hormiguero, el actor Javier Rey (40 años) se convertía en otro de los invitados al nuevo formato del talk show. ¿El motivo? El estreno de la serie ‘Mentiras’ en la plataforma Atresplayer, donde el gallego es uno de los grandes protagonistas. En el reparto del programa de Pablo Motos también apareció otro nombre sonado, el de Dani Martín (43).

Nuevos nombres pero misma estructura en un programa que ya se ha acostumbrado al monólogo inicial de Pablo Motos (54) en relación a la crisis del coronavirus: “Para comenzar quería dar un dato: según la OMS va a causar una avalancha de depresiones, alcoholismo y estrés postraumático. Estamos desprotegidos en salud mental, no sé por qué no se enseña en los colegios. Si nos enseñaran higiene mental desde pequeños estaríamos mucho más preocupados para lo que se viene. ¿Por qué cuando estamos heridos nos queremos herir aún más? Cuando te cortas con un cuchillo no quieres volver a hacerlo. La higiene mental va de cambiar tu respuesta ante el fracaso y favorece a tu autoestima. A lo mejor ahora que parece que todo se va a acabar puedes aprender algo de todo ello”, expuso.

Después del speech, la mesa de colaboradores no perdió la ocasión de hablar de uno de los temas del día: las medidas del Gobierno para la desescalada del confinamiento en la población infantil. Cristina Pardo (42) fue exponiendo los acontecimientos y explicando por qué ha habido ese cambio de última hora. “Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parecen Pepe Gotera y Otilio”, valoró Pablo Motos, mientras que Pardo tiró de ironía para reflexionar que “creo que también sería interesante que los niños salieran del Gobierno”. Poco después, Motos insistió en sus críticas a Pablo Iglesias: “Es como para llevártelo de compañero a una guerra”, antes de mostrarse más duro con el Ejecutivo, comentando que “si se comportan así con cosas como esta, ¿cómo lo hacen con lo verdaderamente importante? Es dramático”.

Nuevo look y canción

El primero en salir a la palestra en materia de entrevistas fue Dani Martín. El cantante contó que “estoy en casa, muy bien, me siento afortunado de tener un jardincito, de poder hacer deporte y componer música. Dentro de la negatividad y esta pesadilla, me gusta ver el lado positivo”.

Uno de los aspectos que llamó la atención es que el cantante se ha dejado bigote: “Me están saliendo canas en la barba, no sé si es que me miro más de lo habitual y no me había dado cuenta”. Sin embargo, él lamentó que “ahora que estoy más delgado, es una putada que no pueda ir a la tele, que siempre salgo gordo. Me han salido dos cosas que parecen abdominales”. Preguntado por Cristina Pardo por cómo era posible que estuviese adelgazando en pleno confinamiento, el artista madrileño explicó que “hace unos meses me dijeron que era intolerante al gluten, así que no me queda más remedio que cuidar la alimentación”.

Entrando en el terreno profesional, Dani Martín habló del single que acaba de publicar con la colaboración de Juanes (47), ‘Los huesos’: “Hemos hecho el vídeo en casa cada uno, aunque la canción ya la habíamos compuesto hace dos años. Creo que los que hacemos música tenemos que seguir siendo la banda sonora de esta historia. La canción habla de la gente que tiene el alma fría y que se mueve por el ego”, explicó.

Sobre este confinamiento, el artista contó que “he estado muy solo, muy solo, y ahora que no lo estoy tanto, porque mi mamá ha podido venir a casa, era necesario estar con ella. Es difícil no poderse abrazar y besar, es una putada real, somos un país que vivimos del abrazo, de la caña en la terraza de un bar y de ir a un concierto”.

Poco después, Dani Martín volvió a analizar su nuevo single: “La canción tiene una base de duff, porque yo lo digo, y de porro, que es un estilo de música de verbena de Colombia. Es un tema para alegrar los corazones. Es el segundo single de un disco que no sabemos nunca cuándo saldrá, pero se han ido sumando gente como Sabina o Alejandro Sanz; a veces las cosas suceden por algo”. Esta valoración quedó en el aire, ya que la videollamada se cortó de golpe, al parecer porque Dani Martín se había quedado sin batería en el móvil.

Después de unos minutos de desconcierto, Martín volvió a aparecer para enseñar algunos de los vinilos que componen su amplia colección musical.

Esculpiendo cuerpo

Ese contratiempo trastocó un poco los planes del programa, por lo que, casi sin tiempo para digerir la entrevista con Dani Martín, llegó la de Javier Rey. El actor parece estar llevando bien el confinamiento, incluso se ha animado con la cocina: “Vi por Instagram cómo se hace una tortilla de coliflor. Tenía una un poco pocha en casa e intenté hacerla, de sabor estaba bien, pero de aspecto era vomitivo”. Ese aspecto, el de la alimentación no es el único que está cuidando: “Estoy en plan sano y además desde el principio, estaba haciendo mucho deporte antes de esto y me estoy preocupando porque la ropa se me está quedando pequeña”.

Preguntado sobre la trama de la serie, Rey explicó que “básicamente va de dos personas que tienen una cita. Al día siguiente tienen un conflicto: ella dice que ha sido violada y él que ha sido consentido. A partir de ahí, hay muchas mentiras y enlaza con las Fake News y la presunción de inocencia”. El título de esta producción sirvió para que Pablo Motos le preguntara sobre si tenía intuición para saber cuándo le mienten: “Suelo comerme todas las mentiras, normalmente soy de las que se las cree2, confesó.

La última pregunta de la entrevista sirvió para que Pablo Motos revelara un aspecto poco conocido de la vida de Javier Rey: estudió Técnico de Laboratorio porque quería trabajar en la Sanidad. “No me he imaginado ser enfermero en una situación como esta. Me lo recordaron con la promoción de ‘Mentiras’ y me dio mucho miedo, mucho vértigo. La sanidad no se perdió nada sin mí, pero les tengo mucho respeto”, finalizó.