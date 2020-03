Hablamos con Isabel Zubiaurre, la meteoróloga de La Sexta que se ha hecho viral por sus mapas 'caseros'

Más de la mitad de las personas que forman parte de los diferentes equipos de los programas de televisión se encuentran confinados en sus casas mientras el resto mantiene su rutina yendo a trabajar, aunque no sin tomar las medidas sanitarias pertinentes. Es por ello que en este tiempo de confinamiento los espectadores son testigo de cómo sus espacios televisivos favoritos han recurrido a las herramientas tecnológicas para contactar con sus tertulianos y colaboradores mediante Skype o videollamada y así mantenerles 'a salvo' pero sin necesitar eliminar sus intervenciones. Este hecho está ayudando a la audiencia a conocer el interior de las casas de algunos rostros famosos de la tele y a ver de primera mano la creatividad de unos y otros.

En eso último, sin duda, la gran revelación en estos tiempos de coronavirus está siendo la meteoróloga Isabel Zubiarre. Ella es la encargada de dar la información del tiempo en La Sexta y ya que no puede hacerlo desde el gran pantallón digital que tiene en el plató, ha tenido que ingeniárselas para dar a conocer a los españoles lo que les deparará el cielo en los próximos días. Y su creatividad ha sorprendido a todos.

De hecho, desde que se hizo efectivo el confinamiento, no hay día que las redes no comenten el curioso método de Zubiaurre para informar. La joven ha prescindido de las tecnologías y ha tomado una pizarra blanca y un rotulador para divulgar conocimientos meteorológicos a los espectadores pero siempre buscando entretener y hacer más amena la cuarentena a todos.

Muy fan de @ZubiaurreTV y su explicación del efecto Foehn con la pizarra blanca de #QuédateEnCasa en @lasextameteo .#VideoClases pic.twitter.com/bk5L9iG5fV — Juan Miguel Ribera (@juanripu) March 20, 2020

Fabricantes de disolvente, por favor mándenle un buen lote de productos a @ZubiaurreTV! 😂😂😂 Casi me meo con el comentario pic.twitter.com/eCgto1xQyU — (en 🏠) Puerta de Tannhäuser ❁ (@JaviTannhauser) March 25, 2020

A vosotros por quedaros en casa 🏠 https://t.co/nGF2E066Su — Isabel Zubiaurre (@ZubiaurreTV) March 26, 2020

Que en este tiempo de reclusión (¡quedaros en casa!) la gente está sacando su parte más creativa es todo un hecho, pero el tiempo de la sexta me ha parecido lo puto más pic.twitter.com/P8c3ojTMws — Alex (@ales_rm) March 20, 2020

La audiencia aplaude cada mediodía su talento y su ingenio. Entre sus 'obras maestras' se encuentran el mapa de Europa dibujado a mano alzada y con los países identificados con imanes de nevera de los que se compran como souvenir; explicar el efecto Foehn con un spray desinfectante; tablas con nubes, lluvia y señales de alarma; e incluso imitar los movimientos de las borrascas y los anticiclones ante la cámara.

Todos alaban la facilidad con la que se hace entender y la revolución que ha supuesto cambiar radicalmente el formato estanco de los espacios del tiempo con tanta gracia y con elementos tan de andar por casa como hace ella.

Ante esta gran expectación, JALEOS ha querido conocer de primera mano cómo su protagonista está viviendo esta repercusión tan positiva. "Jamás de los jamases había tenido tanto feedback de la gente. Es maravillosa. Todos me comentan que se divierten más, lo entienden más y que les saca una sonrisa. Así que, creo que no podríamos haber conseguido más. No es fácil currar así y desde la redacción también trabajan muchísimo, así que hace que merezca la pena", cuenta a este medio.

En cuanto a cómo prepara cada emisión, detalla: "Lo estamos gestionando como podemos, mucho trabajo pero mucha pasión. Yo desde casa realizo el contenido, me grabo, busco las imágenes... y desde la redacción, los servicios mínimos presenciales lo montan. Me organizo la semana y para cada día pienso en algo que enseñar. Cómo hacerlo o representarlo se me ocurre a veces en el momento, como los imanes de hoy o el sol-donut de hace una semana".

La presentadora pudo sacar partido a lo que tenía por casa debido a que le encanta enseñar mediante la visibilidad que le dan las redes sociales: "Tengo la pizarra y un micro desde hace dos años. Me encontraba en un momento laboral en el que quería hacer más cosas y me planteé hacer divulgación por YouTube. Jamás pensé que lo usaría en estas circunstancias. Me encanta enseñar así que para mi es un placer".

Además, hace un reflexión muy acertada sobre su profesión en estos tiempos de confinamiento: "Creo que ahora saber exactamente qué temperatura hace o a qué hora va a llover no importa como antes. No podemos dar el tiempo como lo hacíamos hace semanas. Creo que ahora nuestra función es más entretener y si encima enseñamos e informamos... no se puede pedir más. Pero creo que en estos momentos de dificultad es cuando más podemos y debemos demostrar, y recalco, debemos, que a veces se puede salir adelante con pocos medios e incluso ser mejor. En esto, ojo. En otros ámbitos de la vida los medios son los medios".

