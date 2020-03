Rajoy, en 'Viva la vida': "Bertín Osborne me dejó unos calcetines, pero no recuerdo por qué"

Para los celebrar los 30 años de Telecinco (1990-2020), el presentador Bertín Osborne (65 años) ha acudido este domingo al programa Viva la vida y ha realizado un repaso por toda su trayectoria. Desde sus primeros programas en la cadena de Fuencarral hasta sus últimas intervenciones, haciendo una parada especial en la entrevista que el expresidente Mariano Rajoy (64) concedió a su espacio, Mi casa es la tuya, hace ya algunos años.

Precisamente por aquel recordado programa, el expresidente del Gobierno ha accedido a entrar en directo en el espacio vespertino de Mediaset donde ha recordado algunas anécdotas de la entrevista junto a Osborne y ha comentado cómo es su vida fuera de la política. La presentadora, Emma García (45), le ha subrayado que lo veía rejuvenecido: "Eso para que veáis que la vida del político no es fácil. A mí siempre se me ha tratado con mucha generosidad, como todo el mundo sabe...", apuntaba el expolítico concierto sarcasmo.

Respecto a la entrevista de Rajoy en Mi casa es la tuya, Bertín ha desvelado varias anécdotas: desde que trajo una empanada gallega hasta que tuvo que prestarle unos calcetines negros y largos para la grabación. "Te llevé una empanada de Galicia. De Galicia, ¿eh? no la hicieron en la Moncloa", apostillaba Rajoy con orgullo al hablar de uno de los productos estrella de su patria chica.

Mariano Rajoy en el programa 'Viva la vida'.

Respecto a la grabación de la entrevista, todos han estado de acuerdo en que fue larga, pero con un magnífico resultado final. "La entrevista fue larga, pero yo creo que salió bien por una única y exclusiva razón. Bertín quería saber cosas, preguntaba, supo generar un ambiente de confianza y al final, lo cuentas. Si llegas a una entrevista y nada más llegar, te dan un tortazo, te cierras. Esa es la experiencia que yo tengo", resaltaba Rajoy.

"Fue una buena entrevista porque duró tiempo, pude expresarme libremente y en aquella época como todas las entrevistas que me hacían eran estupendas y amabilísimas... pues esta, porque estaba con Bertín, puedo decir que probablemente sí, de las mejores", concluía. La conversación en el impresionante chalé del jerezano se alargó más de la cuenta y Rajoy ha responsabilizado exclusivamente a Bertín "porque preguntaba demasiado. Yo me limitaba solo a responder".

Rajoy y los calcetines de Bertín

Rajoy confiesa que Bertín le dejó unos calcentines.

Emma García les ha preguntado por una anécdota concreta, hasta ahora desconocida, que tuvo lugar en plena grabación. "Yo no recuerdo nada de un armario. Recuerdo que entré por la puerta, pero le pediré a Bertín que lo cuente", manifestaba Rajoy.

Cuando la presentadora empezaba a desvelar la historia, el expresidente insistía: "Es cierto. Bertín me prestó unos calcetines, pero no recuerdo por qué". Fue entonces cuando Osborne contaba la verdadera historia de Mariano Rajoy y sus calcentines. "El presidente se sentó en el sofá y llevaba unos calcetines que eran muy cortos y al cruzar la pierna se le veía un poco de piel... Y fuimos a por unos míos". "Hoy llevo unos largos y le devolví los calcetines a Bertín", ha deslizado Mariano Rajoy, para que conste.

Su vida actual

Mariano Rajoy en 'Viva la vida'. Mediaset

Mariano Rajoy, el sexto presidente del Gobierno de España del periodo democrático desde 2011 hasta 2018, vive ahora una vida tranquila alejada del foco mediático y desempeñando su labor como registrador de la propiedad. A este respecto, el exmandatario ha comentado tiene hace deporte, da chalas y tiene el cariño de la gente.

"Siempre me levanto muy pronto y hago una hora larga de deporte todos los días. Camino a la máxima velocidad a la que soy capaz. Luego estoy todas las mañanas en mi oficina en el Registro y por la tarde, en una pequeña oficina en el centro de Madrid: he escrito un libro, lo he presentado, recibo a gente, doy charlas... Intento ser muy positivo. Bastantes problemas tiene la vida como para que busquemos otros. Estoy razonablemente feliz. La gente me trata muy amablemente y no pido nada más". Para concluir esta pequeña intervención, Mariano Rajoy ha lanzado un mensaje de felicitación a todas las personas que han trabajado en Telecinco durante estas tres décadas: "Aprovecho para felicitarles por sus 30 años".

