María Part, la primera concursante damnificada por el cierre de emisión de 'Pasapalabra'

El fin de Pasapalabra ha tenido una víctima hasta ahora desconocida: María Part (30 años), una "friki de las palabras" como ella misma se define, que grabó un episodio que nunca verá a la luz.

La joven era una de las concursantes más recientes del espacio de Telecinco, y su participación se emitiría el pasado miércoles. Sin embargo, un día antes se hizo público el comunicado del Tribunal Supremo en el que se decretaba que la cadena no podía volver a emitir el programa.

Todo un varapalo para esta escritora valenciana que expresó su desilusión en una publicación en sus redes sociales, donde luce uno de los carteles del concurso con su nombre.

"No puedo contar mucho porque tampoco sé si Mediaset llegará a un acuerdo con ITV en algún momento, pero... En la grabación del programa que (al menos de momento) no vais a ver hoy (miércoles), me lo pasé muy bien: para una friki de las palabras como yo, nada mejor que dejarse aconsejar por Rafa y Orestes y agradecer lo bella que me dejó la gente de maquipelu (juro que cuando llegué al estudio no tenía esa cara ni ese pelo)", ha asegurado la escritora.

"Y que, jolín, ver a cerebros funcionando en la tele todas las tardes era bastante guay. Ojalá esto sea sólo un alto en el camino, como en las relaciones súper largas en las que decides darte un tiempo porque te apetece acostarte con otro para volver queriendo mejor y más fuerte: no sé si me explico", ha concluido la joven.

Para poder participar en Pasapalabra, María Part lleva toda una vida formándose. Aficionada a la lectura y a los idiomas, cursó sus estudios de inglés en la Universidad de Valenciana.

En 2007, tras graduarse, comenzó a trabajar como asistente administrativa en Eulen; de donde pasó a ejercer como profesora de inglés en What's up! Living english.

Durante ese tiempo, la concursante de Pasapalabra también se ha dedicado a una de sus mayores pasiones: la escritura. A pesar de su corta edad, Part ya ha publicado dos libros, Castigo divino el de matarnos los domingos en 2015; y Mium (Me importa una mierda). Además, ha traducido El mundo de blue, de Manuel Gahete; y Dos arbolitos locos, una antología de poemas de Federico García Lorca para niños.

Cuando no está escribiendo o dando clases, la valenciana dedica su tiempo a la actuación. A parte de hacer pequeñas producciones, ha centrado la mayor parte de su carrera como actriz en el teatro, con obras como Yo, ya, 5-2=3 o Capullos que vuelan.

Uno de los momentos más duros de María Part tuvo lugar cuando le tuvieron que extirpar un tumor. "A pesar de las canas, las decepciones, el culo gordo y las camas habitadas, ha sido necesario que le quitasen un tumor para relativizar todo lo 'malo' ocurrido hasta la fecha: es imposible que una ruptura te pueda doler más que 38 grapas en la cabeza", ha explicado la propia joven en la biografía de su libro Mium.

Participación en 'Zapeando'

Tras hacerse público que el programa de María Part no había podido emitirse, el equipo de Zapeando quiso invitar a la joven escritora para que contara su experiencia y participara en un peculiar rosco en un gag que bautizaron como 'Zapapalabra'.

María Part durante su participación en 'Zapeando'.

En la mesa de los colaboradores, la escritora ha explicado que no puede contar si se ha llevado dinero o no porque aún tiene esperanzas de que Mediaset e ITV lleguen a un acuerdo. No obstante, sí desveló que estuvo acompañada por "gente de informativos" durante su paso por el concurso.

