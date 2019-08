Karina se rompe en directo al recordar el momento más duro de su vida

La cantante Karina (73 años) asistió este domingo al programa Viva la vida de Telecinco a promocionar su vuelta a los escenarios. Ilusionada, la intérprete de El baúl de los recuerdos confesó que va a publicar un nuevo álbum con todos sus grandes éxitos remasterizados y adaptados a la música actual. Entre ellos, Las flechas del amor, Al fin del camino o una versión de The winner takes is all del mítico grupo ABBA.

La exesposa del peluquero Juan Miguel Martínez (61) no pudo evitar las lágrimas al recordar el momento más duro de su vida profesional. "Es posible que las entrevistas personales que he concedido me hayan afectado en la música. En el año 1978 se me rescinde un contrato muy brillante y muy boyante porque cambian de director donde yo grababa. Se me empieza a hacer un camino difícil. Yo quería grabar... Se me presentó la posibilidad de hacer entrevistas... Cuando yo estaba la cresta de la ola jamás vendí nada. Lo hice por necesidad. Cuando una necesita sacar a su casa adelante, pues dices, 'bueno, vale'. Aquello me hizo daño, también".

Karina se rompe en directo.

Pletórica con sus nuevos proyectos y su nueva gira de conciertos, Karina afirmó que es muy complicado vivir de la música. "Tengo una jubilación pequeñita, hago algún concierto, hay empresarios que se acuerdan de mí, hay actuaciones para la gente más mayor... Una está dispuesta siempre a salir adelante. Vivo de la música, pero es difícil", respondió al fotógrafo Diego Arrabal.

Así también lo dejó claro en declaraciones exclusivas para EL ESPAÑOL, "¿Que si lo he pasado mal para llegar a fin de mes…? En algunos momentos sí. En los últimos años el trabajo ha escaseado mucho. Yo ya estoy jubilada, pero mi paga es cortita. Yo he pagado mucho de Seguridad Social pero ya me hubiese gustado que me hubiese quedado el 90% de todo lo que he pagado… no me ha quedado ni el 50%, ¿sabes? Eso sí lo tendrían que revisar. Cuesta mucho trabajo".

Karina en el programa 'Viva la vida' de Telecinco. Mediaset

En otro orden de cosas, los colaboradores también le preguntaron por su vida personal y por su corazón. ¿Está enamorada Karina tras sus cuatro matrimonios? "No. No me gustaría que las flechas del amor me tocaran a mí. Yo he querido mucho. Tengo dos hijas maravillosas, dos nietos que son mi debilidad. Ya está. Ya tengo muchos años. Yo tengo que estar tranquila. Una ya tiene muchos años y yo lo que quiero dejar como legado es, que de alguna manera, mis hijas conozcan la época bonita de su madre", respondió de forma tajante.

[Más información: Karina: "Me han ofrecido contratos a cambio de sexo y me lo he pensado"]